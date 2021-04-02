拜登18萬億基建大計 助與華競爭 60年來最大規模 《紐時》指豪賭「大政府」宏圖

盼創百萬就業 「一代人一次」

拜登周三在匹茲堡發表演說，公布基建計劃，該計劃是拜登經濟復蘇計劃的第一部分，核心在於興建道路等基礎建設、應對氣候變遷，以及提升長者護理等公共服務，希望創造數百萬個就業職位，而該計劃的部分資金將由美國企業負擔。拜登稱：「這是一代人僅能看到的一次美國投資，完全不同於過去所見或做過的。」

基建計劃主要內容包括：6210億美元用於對交通基礎設施作現代化改造；4000億美元用於長者和殘障人士的護理；3000億美元用於促進製造業發展；2130億美元用於改造和建設經濟適用房；1000億美元用於擴大網絡覆蓋範圍和其他投資。

增企業稅 稱非報復富人

拜登計劃提高企業稅籌集資金，從現行的21%調高至28%，並將美國企業海外利潤的最低稅率提高至21%，以限制美國企業海外避稅，刺激企業在國內擴大投資。加稅措施將逆轉前總統特朗普於2017年推出的減稅法案，當時美國將企業稅率從35%下調至21%。拜登強調，讓亞馬遜（Amazon）等企業繳付相當的稅率，並非「報復」富人和成功人士，而是「要讓其他所有人都有成功的機會」。

連同拜登早前將總值1.9萬億美元（約14.8萬億港元）的抗疫紓困法案簽署成為法例，拜登的基建計劃提出後，聯邦政府在美國經濟佔據的份量將比數個世代來得高，佔年度經濟產出20%以上。拜登4月將公布另一項經濟方案，內容側重於兒童保育、醫療健康和教育領域。拜登團隊認為，由政府主導致力增強經濟，是應對競爭加劇及中國構成的國家安全威脅的最好做法。

美國商界反對企業加稅的提議。美國最大貿易組織「美國全國商會」執行副總裁兼政策長布萊德雷（Neil Bradley）發聲明表示，拜登的基建方案「危險且具誤導性」，指此舉將令美國經濟復蘇放緩，並減低美國企業的全球競爭力。經濟專家則認為美國必須在道路、橋樑和其他基礎設施大量投資，確保該國長遠運作狀况，但有人質疑該計劃的開支分配未必適得其所，道路和橋樑的費用只佔方案約5%，又質疑政府為何要把其他類別的政策納入這項旨在提升國家基礎設施的計劃中，反而用於興建護老及殘疾中心的費用佔方案近20%，另外約13%的費用用於半導體產業和環保能源的投資。

羅斯福「新政」詹森「大社會」有先例

民主、共和兩黨議員大多認同美國需要作基建投資，但就規模大小及是否應該涵蓋傳統上視為社會服務的項目，則存有分歧。共和黨人普遍反對加稅，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示：「若會造成大幅加稅，增加數萬億美元的國家債務，那麼不太可能通過。」亦有民主黨人對加稅措施持懷疑態度。民主黨眾議院議長佩洛西表明，她希望國會能在7月4日之前通過拜登提出的基建計劃。

《紐約時報》分析認為，基建計劃規模大，顯然是場賭注，體現拜登欲建「大政府」的宏圖，他會否像前總統羅斯福的「新政」和詹森「大社會」政策一樣成功，需時觀察。羅斯福新政指1930年代推出一系列公共工程，助美國走出大蕭條；1960年代詹森的「大社會」方案旨在提升經濟和消除族群不平等，到了1980年代時任總統列根奉行「大市場小政府」思想。這次拜登在押注政府能否比私營部門更有效推動經濟，是列根的小政府改革以來的一次轉變。

（路透社/金融時報/華盛頓郵報/紐約時報）