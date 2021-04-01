加國神秘致命腦病變 6年逾40宗

有傳媒披露紐賓士域省衛生機構發出的備忘錄，促醫生留意類似克雅二氏症（CJD）的病徵，令調查曝光。克雅二氏症是罕見的可致命腦病，相信由一種具傳染性的變質蛋白（prion）引起。帶領調查的神經病學家馬雷羅（Alier Marrero）指出，未有證據顯示不明腦病是由該變質蛋白引起。研究團隊追蹤紀錄，發現2015年只有1宗懷疑個案，直至2019年再有11宗、去年24宗，今年目前有6宗。當中5名患者死亡，多數個案出現在該省東北部人口稀少的阿卡迪亞半島（Acadian Peninsula）。

初期疼痛痙攣 後現幻覺肌肉萎縮

研究團隊正嘗試確認這是否前所未見的腦病，馬雷羅指患者最初會出現無法解釋的痛症、痙攣和行為改變，這些症狀很易被診斷為焦慮或抑鬱症，但在18至36個月內，患者開始認知能力下降、肌肉萎縮、流口水和牙齒打顫，部分人更出現幻覺，包括感覺到昆蟲在身上爬行。團隊已諮詢神經病學、環境健康、人畜共同傳染病和毒理學等方面的專家，以了解這些病例有否共通點或相關的環境因素，包括水源、植物和昆蟲。

（衛報）