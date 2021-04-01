特朗普盟友 共和黨議員涉性販賣受查

司法部調查與17歲少女性關係

《紐時》報道，司法部正調查蓋茨是否違反聯邦性販賣法。據聯邦法規，用金錢或有價值東西誘使18歲以下的人跨州旅行並發生性行為屬違法。報道指出，蓋茨兩年前結識當時年僅17歲的事主。消息人士稱，這宗案件在特朗普政府任內最後數月開始調查。

否認指控 稱被前檢察官勒索

蓋茨周二證實被司法部調查，但否認曾與未成年少女有不法行為，「我單身時確曾為約會的女性付機票和酒店房費用，我一直是慷慨的伴侶」，他指控「司法部有人企圖將我單身時的性行為當成犯罪」。蓋茨表示，針對他的不當性行為指控全屬不實，是一名前司法部官員勒索陰謀一部分。他周二晚發聲明稱，他與家人過去幾周淪為有組織犯罪勒索案的受害者，「當中涉及一名前司法部官員，勒索2500萬美元（約1.95億美元），威脅要污衊我的名聲」。

蓋茨稱，3月16日其父收到一則短訊，有人要求與他見面，索款2500萬美元，以換取針對蓋茨的性販賣指控一筆勾銷。之後家人聯絡聯邦調查局（FBI），其父按照FBI指示帶上錄音裝置協助「捉拿罪犯」。蓋茨要求司法部公開有關錄音。蓋茨指控該涉案的前司法部官員為佛州前聯邦檢察官麥吉（David McGee），他現於一律師行任律師。麥吉否認指控，稱蓋茨企圖轉移性販賣調查的視線。

蓋茨曾力挺特朗普，去年為對方無根據的大選舞弊指控辯護，又協助組織在國會挑戰確認拜登勝選。

（綜合報道）