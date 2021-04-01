拜登上台「暖化」跨大西洋關係 美歐協調對華政策 三大層面成形

【中美外交戰‧系列五之二】

明報記者 周宏量

美歐關係在特朗普時代跌至低點，這也是為何拜登團隊極重視修補與歐洲傳統盟友的關係——在2月慕尼黑安全峰會，拜登便強調「美國回來了，跨大西洋同盟回來了」；身為「歐洲通」的國務卿布林肯上月下旬出訪布魯塞爾與歐盟和北約領袖見面，便是另一重要舉措。

在高敬文看來，拜登政府接觸歐洲盟友的工作「頗為慎重、有力和坦誠」，對於美國欲改善雙邊關係和準備好聆聽歐洲看法和利益，歐洲方面確存在愈來愈大的希望和期待。高敬文指出，在對華政策上，美歐之間「在某程度上」正有3個「協調層面」（levels of coordination）成形：

北約歐盟個別國家3層面

第一個協調層面是北約。高敬文形容這是最有力的協調層面，因為北約本身是安全組織，所有成員都透過安全的角度看待中國議題，故此台灣、南海、釣魚島和中印邊境緊張都是曾被討論的議題，需要美國和北約歐洲成員國之間有更多協調。他指出，即使像北約這樣的組織沒有計劃像在阿富汗般去捲入東亞安全議題，但仍可觀望一旦台灣海峽或其他地方發生軍事危機時，北約會否不止發一張聲明；北約也可以商討和處理對華高科技轉移設限、來自中國的網絡攻擊或甚至未來在南海協調海軍行動。

第二個協調層面是美國和歐盟之間。高敬文稱這部分更多涉及經濟和人權議題：因新疆問題制裁中國正好展示正在擴大的協調，「我們可以預期協調會在貿易議題方面也能有所收穫，包括中國（大陸）市場准入和終結國有企業補貼；高科技保護和轉移是曾獲討論和作出協調的其一議題」。

抗華形式深度因國而異

第三個協調層面是國家之間，涉及美國和個別重要歐洲國家如英國、德國或法國。高敬文指出，協調可以不同形式實行，深度也可有差異，視乎各國的利益：以德國為例，它有強大的既得利益去維持跟中國做生意，因此會對緊張關係的源頭及制裁有更小心的管控，然而歐洲各國公眾仍能對政府施加輿論壓力或限制其轉圜餘地；在安全議題上，南海是其中一例，德國已決定加入法國和英國的行列，派軍艦到南海以就《聯合國海洋法公約》和該水域的自由航行提醒中方，這動作「跟美軍第七艦隊有密切協調」。

歐對華顧慮非突如其來

歐盟在2019年發表的中歐戰略前景報告，定調中國在不同層面對歐盟而言的不同角色：其中在科技領導地位是「經濟競爭者」（economic competitor），在管治模式則是「體制對手」（systemic rival），可見歐洲對中國的顧慮並非突如其來，但要如何在中美角力下保持獨立的共同外交及安全政策，始終是難題。這是為何在拜登拋出橄欖枝之際，法國和德國領袖仍致力強調歐盟的「戰略自主」（strategic autonomy）或「歐洲主權」（European sovereignty），但從近期事態發展來看，美歐勢將進一步加強協調對華政策。

（世局解碼）