撤換三軍司令 巴西總統惹攬權揣測

BBC：博索納羅最大政治危機

巴西傳媒報道，三軍司令不滿博索納羅撤換防長席爾瓦（Fernando Azevedo e Silva），最大報章《聖保羅頁報》報道，3人周二上午會見新防長後辭職，又稱是巴西歷來首次有三軍司令因與總統的分歧總辭。官方沒解釋席爾瓦為何離職，但有巴西記者指，席爾瓦對博索納羅將軍隊用於政治目的感不安，因此自行辭職，又稱他向博索納羅表明軍方忠於憲法，而非其個人部隊，但亦有報道稱他遭博索納羅辭退。其他軍方司令亦曾表達類似想法，如今次離職的陸軍司令普若爾（Edson Pujol）去年11月表明，軍隊不希望介入政治，又稱抗疫是「這代人最重要的任務」。

巴西是繼美國之後疫情最嚴峻的國家，博索納羅因抗疫不力民望下滑，或打擊他明年競逐連任，尤其最高法院推翻前總統盧拉的貪污定罪，為其重選鋪路，民調顯示兩人支持度不相伯仲。博索納羅近日稍微放軟反對封城、戴口罩或接種疫苗等的態度，例如上周稱今年將是接種疫苗之年。

博索納羅常吹噓獲軍方支持，並讚揚過拉美的軍事獨裁者。里約熱內盧政治觀察家特勞曼（Thomas Traumann）認為今次事態嚴重，意味博索納羅可安插親信控制軍隊，尤其現屆政府曾威脅作出軍事干預，又稱他認識的幾名軍官對此非常擔憂。他質疑博索納羅想在明年大選前安插更易擺佈的人馬進入軍隊，「若博索納羅落敗並挑戰大選結果，軍隊將如何應對？這對我來說是關鍵問題」。

（法新社/BBC/衛報）