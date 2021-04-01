千計緬民逃亡 恐淪泰印「人球」

軍方空襲克倫邦由少數民族武裝組織控制的村莊後，有數以千計民眾周日逃離家園。在克倫邦和泰國難民營運作的克倫婦女組織（KWO）稱，空襲令1萬人逃離家園，3000人入境泰國。武裝克倫民族聯盟（KNU）亦稱，有3000人越過薩爾溫江前往泰國。社運組織克倫資訊中心（KIC）稱，有2009人入境泰國後隨即被趕回，正藏身緬甸境內叢林。

泰國否認趕走難民的指控，但有泰國邊境官員透露，軍方將大部分人都送返緬甸，因認為緬甸安全。當局昨表示，56名逃避空襲的緬甸人已「自願」乘船回國，另有約201名已同意「自願回國」。不過，有克倫族人權倡議人士向法新社稱，是泰國政府逼他們回國，又指泰國政府不讓聯合國難民署官員到當地。

滯留邊境藏身叢林

西鄰的印度亦是緬甸難民的另一選擇，路透社指2月底以來有逾1000人，包括緬甸軍警及其家人逃往印度，主要是到米佐拉姆邦，亦有人選擇到鄰近的曼尼普爾邦。曼尼普爾邦當局被揭上周五（3月26日）曾發出命令，指任何傷重的人都可接受治療，但禁止設立提供食物和庇護的營地，和「有禮地拒絕」入境及尋求庇護等。曼尼普爾邦內政部稱有關指示被曲解，當局周二（3月30日）再發命令，指當地政府正採取人道措施及繼續提供援助，包括治療任何來自緬甸的受傷難民。

經歷過上周六反政變示威以來最血腥一天後，緬甸周二續有數座城鎮數千人上街示威，人權組織援助政治犯協會（AAPP）指有8人喪生。

素姬原定今出庭

另外，被控受賄等罪的昂山素姬按安排今天（1日）應出庭應訊，其律師團隊成員敏敏索昨到警局以視像方式跟素姬會面。敏敏索向路透社稱，素姬健康看來不錯。

（CNN/BBC/今日印度/法新社/路透社）