非美獨有 關注組織憂歐歷史因素低估歧視

部分國家沒蒐種族數據

根據英國倫敦大都會警察廳資料，去年6月至9月發生超過200宗針對東亞外表者的仇恨犯罪，較前一年同期激增96%。市場調查公司YouGov去年6月民調顯示，有四分之三在英華裔曾經歷種族侮辱言論。去年疫情席捲歐洲初期，針對亞裔的暴力已受到關注，法國和西班牙等地有人發起「#我不是病毒」行動。澳洲智庫洛伊國際政策研究所本月的報告亦指出，逾三分之一澳洲華裔過去一年感受到差別待遇，有18%曾受到肢體威脅或攻擊。

西班牙記者蘇珊娜·葉（Susana Ye）表示，西班牙媒體報道針對亞裔的暴力事件不足，原因之一在於當地記者大多不了解亞裔社區，而且基於語言障礙和擔心被驅逐出境，許多受害者選擇啞忍。在法國代表逾40個亞洲協會的組織「人人安全」（Security for All）發言人林春來（Sun-Lay Tan）亦稱，疫情爆發後，種族歧視變得更明顯，他曾在地鐵甫坐下，旁邊的人就立即換位。他稱父母一輩為融入社會，只能接受種族歧視，但他們作為第二代移民有責任就這個問題發聲，令下一代能在更好的法國生活。

（CNN）