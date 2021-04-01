拜登推打擊「仇亞犯罪」方案 撥3.9億助有溝通障礙受害者 司法部研加強起訴

重啟白宮倡議 任命協調官

拜登周二在Twitter稱，針對亞裔美國人的暴力持續升溫，這些襲擊「是錯誤的、不美國的」，大家不能再默不作聲。根據白宮周二公布的資料，白宮將重啟「亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議」（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders），該倡議之前作用是為這些社區民眾提供經濟機會，現會加入對付反亞裔暴力的措施。

拜登會任命一名協調官，專責協調聯邦政府對亞裔美國人和太平洋島民社區政策。當局會加強公開仇恨罪行資料、採取措施鼓勵舉報、要求警隊增加新訓練，白宮也會從「美國救援計劃」（American Rescue Plan）中撥出4950萬美元（約3.9億港元），助受語言障礙影響的家暴和性侵亞裔受害人。衛生部將成立疫情公平行動小組委員會，採取措施消除針對亞裔美國人的仇外心理。

司法部建仇恨罪行檔案網頁

司法部長加蘭（Merrick Garland）周二宣布展開為期30天的「加速審查」，研究加強對仇恨犯罪的起訴力度，包括「優先展開刑事調查和起訴」，並改善相關資料的蒐集，以助理解各種形式仇恨事件的演變性質與程度。司法部亦會建立一個仇恨罪行網頁，焦點會是亞裔美國人和太平洋島國島民。聯邦政府亦將設立網上圖書館，探索亞裔歷史與對美國的貢獻，美國國家科學基金會將投資研究，以防止及解決針對亞裔美國人社群的偏見與仇外心理。

根據加州州立大學仇恨與極端主義研究中心的數據，2020年16個主要城市針對亞裔美國人的仇恨犯罪率，較對上一年大增149%。其中紐約市是重災區。當地警方今年以來已收到33宗反亞裔仇恨襲擊報告，比去年全年的28宗多，增幅是大城市中最大，受襲者大部分是中年獨行者。繼日前有亞裔男子在紐約地鐵被黑人打至不省人事後，一名65歲菲律賓女子周一在紐約時報廣場附近被一名男子拳打腳踢，該男子更高叫：「你不屬於這裏！」警方周三拘捕涉案38歲男子埃利奧特（Brandon Elliot），他被控仇恨罪行的相關襲擊控罪等。報道指他居於被用作收留無家者的酒店。他在2002年因弒母罪成入獄，2019年11月出獄，正處於假釋。

紐約踢菲婦男子被捕 控仇恨罪

美國亞裔人受襲個案增多，但很多都不被列為種族仇恨罪處理，惹來亞裔組織不滿。在紐約州，要指控襲擊屬於仇恨犯罪，檢察官須證明受害者是因其種族而成為攻擊目標，但專家表示，針對亞裔的攻擊中，要證明種族主義動機可能特別困難，因為相比起套索、納粹標誌、黑人和同性戀者，亞裔沒有一種被廣泛認可的象徵。

（綜合報道）