55歲以下女性血栓風險 加德局部停接種牛津疫苗

加拿大獨立專家小組「國家免疫諮詢委員會」（NACI）副主席迪克斯（Shelley Deeks）表示，有關在低血小板者中出現疫苗誘發的「血栓性免疫血小板減少症」（VIPIT）的個案仍存在重大不確定性，作為預防措施，建議暫停為55歲以下人士接種牛津疫苗。迪克斯稱，委員會更新有關建議是基於來自歐洲的新數據，該數據顯示接種後出現血栓的風險可能高達10萬分之一，遠高於之前認為的100萬分之一。她又指出，在歐洲接種牛津疫苗後出現罕見血栓問題的人當中，大多為55歲以下女性，這些血栓者死亡率更達40％。

曼尼托巴省（Manitoba）疫苗執行工作小組成員雷默（Joss Reimer）亦表示，雖然研究顯示在歐洲與牛津疫苗相關的血栓風險整體上無增加，但歐洲有年輕女性出現罕有及非常嚴重的副作用。雷默稱，該罕見血栓一般在接種後4至20天出現，並有中風或心臟病發症狀。

德國《明鏡周刊》昨報道，疫苗監管機構「保羅-埃爾利希研究所」（Paul-Ehrlich Institute）錄得31宗接種牛津疫苗後出現「腦靜脈竇血栓」（CSVT）個案，其中9人死亡，除了兩個案外，其餘皆為20至63歲女性。柏林市衛生部長昨稱，作為預防措施，該市暫停為60歲以下人士接種牛津疫苗，柏林兩間州立醫院昨宣布暫停為55歲以下女職員接種該款疫苗。

美：BioNTech莫德納減九成感染風險

此外，美國疾病控制及預防中心（CDC）周一發布新冠疫苗在美國現實情况使用的效用數據，發現輝瑞-BioNTech及莫德納（Moderna）疫苗在施打一劑後兩周，感染風險減八成，完成兩劑接種後感染風險減九成。這結果證實之前的研究顯示該兩款疫苗在接種首劑起已產生效力，且可防止無症狀感染。

（衛報/華盛頓郵報）

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