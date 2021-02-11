溯源報告出爐 世衛促進一步調查 4假設「最可能源自蝙蝠」 譚德塞：調查團難獲原始數據

世衛總幹事譚德塞昨在官方網頁發聲明，指世衛仍未排除所有假設，指「這份報告是非常重要的開端，但它不是終結」，又指單單一趟研究行程無法交出所有答案。他在記者會還稱，儘管報告結論指實驗室泄漏是眾多假設中最不可能發生，但這項假設仍需進一步調查確認，有可能需要有專科專家參與的額外探源行程，「我已準備好派出（這樣的團隊）」。

實驗室泄漏「最不可能」 仍需調查

報告認為，最有可能的假設依然是新冠病毒源自蝙蝠，然後經未知的中間動物宿主變異得可傳染人類，再變成人傳人，但傳播途徑仍待確認。調查團成員達斯札克（Peter Daszak）上周向全國公共廣播電台（NPR）稱，野味養殖場或是病毒溢出的地方，病毒由蝙蝠跳到另一種動物、再到人類。他認為目前看來病毒最早在華南地區傳染人類，首先是許多養殖場位於雲南省一帶，病毒專家在當地發現一種蝙蝠病毒，與新冠病毒的基因相似度達96%，而且這類養殖場飼養的許多動物已知帶有冠狀病毒，像果子狸和穿山甲等。他又補充調查團到訪武漢期間，發現這類養殖場向武漢華南海鮮批發市場供貨。

報告建議進一步研究最早期的人類感染病例，並對中國和東南亞的牲畜和野生動物作病毒檢測，更仔細追蹤養殖場到武漢市場的傳染路徑，這或需廣泛訪問養殖員和銷售商等並為其驗血。至於病毒經冷凍食品包裝傳入武漢一說，報告稱「有可能」，但可能不大，前年病毒尚未廣泛傳播，若有這種情况屬不尋常。實驗室意外泄漏病毒的假設則「可能性極低」，報告指武漢3個實驗室「管理良好」且生物安全水平高，在初期數月員工之間亦沒通報出現一致的呼吸系統疾病。

世衛專家組組長安巴雷克稱，新冠感染個案「極有可能」在前年10月或11月已在武漢周邊傳播，意味病毒傳播到外地的時間，或早於已知紀錄。

華學者提供研究數據 外國專家審查

今次報告由17名世衛挑選的國際專家和17名中國科學家共同撰寫，中國科學家提供報告用到的所有研究數據，外國專家則負責審查數據和訪問中國研究人員、醫生和患者等，惟許多中國科學家擔任官職或在國營機構工作，惹西方輿論質疑北京對報告結論有一定影響力。達斯札克曾與武漢病毒研究所做冠狀病毒的研究，亦被指涉利益衝突。

世衛總幹事譚德塞昨日向成員國匯報報告時稱，調查團雖認為實驗室泄漏病毒是可能性最低的假設，但仍需進一步調查，他在未來或再派專家展開有關任務。他亦關注調查團表示難以取得原始數據的問題，希望未來的合作研究可有更及時和全面的數據分享。

美率13國發聲明 促華予專家全面准入

白宮發言人周一稱，華府7個不同部門的專家已取得報告，將盡快檢視報告，重點是確保調查獨立和技術上合理。國務卿布林肯周日受訪時，對報告採用的方法和流程表達關注，又稱「北京政府顯然幫助撰寫該報告」。美國和另外13個國家發表聯合聲明，表達對世衛在中國病毒溯源調查的共同關注，要求中方向專家組給予「全面准入」。參與聲明的國家包括澳洲、英國、加拿大、日本和韓國。

中國外交部發言人趙立堅周一反駁，中方絕不接受美方在疫情問題上的無端指摘和肆意抹黑，質疑美國意在向專家組成員施加政治壓力。

歐盟則稱，世衛報告是「有幫助的第一步」，但仍需更多工作以理解病毒傳播如何開始及如何傳播到人類。其聲明未點名中國，只稱呼籲「所有相關政府」協助下階段調查。

美國喬治城大學全球衛生法律教授戈斯坦（Lawrence Gostin）認為，中國在必要數據上缺乏透明度，不認為國際社會能對報告充滿信心。世衛基因工程顧問委員會成員、病毒專家梅茨爾（Jamie Metzl）則稱不會視此行為調查，而是中國主導「獲高度監護和策劃的考察」。他與另外25名科學家本月初聯署，質疑中國對調查團獲得的資訊有相當程度的控制，令專家未獲獨立、全面且不受限制的調查，尤其是武漢病毒研究所，促重新獨立調查。

（NPR/紐約時報/華盛頓郵報/CBS）

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