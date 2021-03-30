緬兵稱遭洗腦仇視示威者 不服從軍方者一律視作「罪犯」

灌輸「國家守護者」概念 醜化民主派

《紐時》訪問了4名緬甸軍官，其中有兩人在政變發生後已離開軍隊，他們稱從踏入新兵訓練營那刻起，就被灌輸「軍人是國家的守護者」概念，沒有軍人的話，國家將會崩潰，並指不論是在軍營還是使用facebook（Fb），他們的一舉一動都被上級監視。曾任第77輕步兵師上尉的吞密昂（Tun Myat Aung）稱，本月初他在Fb看到數名平民在仰光被軍人殺害的消息，他幾經掙扎，幾日後終逃離軍隊，目前正躲藏起來。他表示，軍人將示威者視為罪犯，在他進入軍校的第一年，他就看過一套醜化民主派的影片，顯示1988年爭取民主的人猶如野獸般切斷士兵們的手掌。他說：「若有人不服從或抗議軍方，他們就是犯罪分子……大多數軍人一生都從未嘗過民主的滋味，他們仍活在黑暗中。」

儘管有軍人對政變感不滿，但違抗上級命令幾乎不可能。一名匿名現役軍官說：「大部分士兵都被洗腦。」軍方有另一種說法，指西方可能隨時征服緬甸，有軍人稱：「士兵現在以保護自己的國家免受外國干預的思維去殺人。」

國防軍掌握很大權力和利益，而軍官及其家人的生活受到軍方嚴密監視。一名已逃離軍隊的前軍官說，自從政變以來，他們和家人都不可在沒獲批准下離營超過15分鐘，猶如「現代奴隸」。報道又引述一些士兵稱，軍政府過去兩周限制上網，相信是因為有軍人開始質疑上級的命令，軍方要阻止軍人與外界接觸。

拜登譴責緬軍 形容鎮壓駭人

根據監察組織統計，自政變發生以來，被軍方殺害的平民超過420人，另有數千人被拘留或虐待。聯合國表示，軍警在上周六（27日）「建軍節」殺害超過100人，包括7名兒童。在軍警血腥鎮壓當晚，國防軍總司令敏昂萊與軍方高層卻開派對慶祝「建軍節」。美國總統拜登周日譴責緬軍，形容鎮壓「非常駭人聽聞」。

緬甸最大城市仰光及其附近城鎮勃固、東南部毛淡棉等地昨仍有小型示威。路透社報道，周一示威最少5人被殺，其中3人在仰光死亡。

（紐約時報/BBC/路透社）