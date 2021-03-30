英格蘭居家令結束 法德力戰第3波疫情

英格蘭地區民眾周一起，可以6人一組或兩個家庭為限在室外聚會，並在保持社交距離下，恢復使用籃球場、泳池等室外運動場地。首相約翰遜提醒民眾要保持警愓，指歐洲病例仍然增加、新變種病毒株亦威脅英國疫苗接種計劃。政府也公布新的防疫口號，除了洗手、戴口罩和保持社交距離之外，這次強調保持通風（Hands, Face, Space and Fresh Air），降低病毒傳播機率。當局又公布，到周日為止逾3000萬成年人已接種首劑新冠疫苗。

巴黎醫院瀕崩潰 病人恐被拒諸門外

另一邊廂，德國和法國等歐洲國家正跟第3波疫情角力，巴黎醫院公共醫療委員會主席薩洛蒙（Remi Salomon）說：「在10天、15天或3周內，我們就會不勝負荷。」他表示，當地醫院將要作出艱難決定，將部分病人拒諸門外。比利時亦收緊防疫限制，所有學校及大學周一起關閉，復活節假期延長至三周。

德總理默克爾周日促請各州政府加強行動應對急升的病例，又批評有州份未按此前同意的機制，即使在過去7天每10萬人有逾100人確診，仍繼續逐步重啟經濟措施。

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）