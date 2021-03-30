疫下經濟復蘇 華貨鐵路赴歐避延誤

首兩月開逾2000列車 較同期倍增

《金融時報》報道，今年頭兩個月，超過2000列鐵路貨運列車從中國開往歐洲，是去年同期的兩倍。以2020年全年計算，鐵路運輸較對上一年增加50%，自2016年以來更增加了7倍。歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，中國去年取代美國成為歐盟最大的貿易伙伴，歐盟從中國進口商品達3840億歐元（約3.5萬億港元），增長6%，鐵路運輸在總運輸量中只佔小份額。浙江義烏市一家運動器材公司銷售員Nina Fang稱，該公司的主要客戶在歐洲，出口貨品一般走海運，但去年中期開始海運價格上漲，加上運輸時間加倍，因此改用鐵路運輸，目前主要依靠中歐班列（中國至歐洲列車）運貨。

不過，近期鐵路運貨量激增，其中一個原因是長榮海運貨櫃輪「長賜」號在蘇伊士運河擱淺，影響了海路運輸。一名深圳的貨運經紀指其客戶中有20%至30%已從海運改用鐵路運輸。不過，預計全球疫情受控後，客戶會重新選用海運，「現在是不正常情况」。

（金融時報）