環保省錢有需求 櫃輪體積近物理極限

靠泊港口少費用高 抵消成本效益

自1990年代全球貿易蓬勃發展以來，造船業便一直設計愈來愈大型的貨櫃輪應付需求，過去25年來，最大貨櫃輪的體積紀錄就增加了3倍。目前全球頂尖的超大型貨櫃輪可以運載2.4萬個20呎標準貨櫃，如果用單層列車運載，車長可達144公里。

德國貨櫃運輸公司Hapag-Lloyd總裁詹森（Rolf Habben Jansen）說，「長賜」號在蘇伊士運河擱淺只是一次不幸事故，與普通貨櫃輪比較，大型貨櫃輪更加有效率和環保，它們的能源效益較列車運輸高2.5倍，更比貨車高7倍。

但《金融時報》指出，大型貨櫃輪的體積已達到物理極限，因為高疊的貨櫃令船身更易因強風受影響，闊大的船身亦令在狹窄地方（如港口和運河）控制時更難，且超大型貨櫃輪能夠靠泊的港口較少，而在大港靠泊的較高昂費用，也可能抵消了使用大船所節省的成本。

在今次意外之前，業界都開始轉向。報道引述造船業資料顯示，船公司正傾向採用可裝載1.5萬個貨櫃的中型貨櫃輪。

（金融時報）