大潮助浮巨輪 蘇伊士復航 船公司面臨巨額索償 242億保額恐不足抵消

蘇伊士運河管理局稱，脫困後的「長賜」號會被拖往一個湖檢查。從埃及電視台畫面可見，貨櫃輪船身已調整到運河中央。運河管理局局長拉比耶（Osama Rabie）周一較早前稱，在挖泥船和拖船協助下，「長賜」號船尾已從之前離岸4米，已移離至102米。

待當地時間周一早上11時半（香港時間周一下午5時半 ）下一次潮漲，水流再次增加，救援人員恢復拖引令船身完全浮起，重新移到河道中央，之後「長賜」會前往較闊的湖區，屆時運河就可以復通。

昨日有逾400艘船等候通航，拉比耶稱，兩天半至3天就能讓排隊的船舶清空，但全球最大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）稱，據目前評估，最少要6天或以上才能讓兩端排隊的船舶完全通過。

估計需6天清理「塞船」

「長賜」號上周二疑受強風吹襲擱淺後動彈不得，搶救隊伍5天來從岸邊和水上挖泥協助貨輪脫困，但仍要靠潮漲令船身浮起。埃及船運官員稱，上周六（27日）搶救行動開始有進展，「長賜」號移離岸邊約30米，但船頭仍牢固插入泥中，負責監管該船運作的Bernhard Schulte Shipmanagement公司表示，有11艘拖船正在協助，周日會再加多兩艘。該公司稱，多艘挖泥船已在船頭不停清走淤泥，當中包括一艘每小時可移走2000立方米物料的特製抽吸挖泥船。高能量的水泵還從船內的壓載水艙抽水，減輕船身重量。蘇伊士運河管理局周日稱，已移走船頭下18米深、約2.7萬立方米的泥，並趁漲潮令河道水位升高最多約46厘米，令船身浮起。

堵塞一天埃及損失億元

全球約15%船運量通過蘇伊士運河，是埃及主要外匯收入，運河堵塞一天就令埃及損失1400萬至1500萬美元（約1.09億至1.17億港元）。即使「長賜」號脫困，船東日本正榮汽船公司及保險公司也要面對巨額賠償，當中包括蘇伊士運河管理局收入損失、擱淺搶救費用、數百艘受阻船迫交貨延遲賠償等。《華爾街日報》報道，「長賜」號的保額為31億美元（約242億港元），但未知能否足以抵消所有賠償。

保險業界指出，擱淺搶救費用會由船身及機件保險公司承擔，一般像「長賜」號這種貨櫃輪，會為船身與機械損壞投保1億至1.4億美元；而「長賜號」上的貨物物主及其他被堵塞船舶上的貨物物主，都可向保險公司就易腐貨物或錯失交貨限期而提出索償。安聯環球企業及專項保險公司（Allianz Global Corporate and Specialty）指出，從照片顯示挖土機大量挖掘運河兩岸的泥石，船主及保險公司也可能被索償維修運河損毁。

不涉爆炸最大宗櫃輪災難

路透社引述一名船運事務的律師稱，這可能是沒有船舶爆炸的全球最大宗貨櫃輪災難。德國保險公司安聯（Allianz）上周五表示，蘇伊士運河堵塞一周，估計全球貿易損失60億至100億美元（約468億至780億港元）。航運公司表示，即使運河開通，估計要花數周甚至數月時間才能疏導港口貨運積壓和混亂。

今次主力協助「長賜」號脫困的荷蘭海上救助公司Smit Salvage經驗豐富，2000年曾參與打撈沉沒的俄羅斯核潛艇庫爾斯克號，2012年打撈在意大利觸礁沉沒的豪華郵輪「協和」號。

（法新社/路透社/紐約時報）