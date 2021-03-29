自殺彈襲印尼教堂 兩疑犯亡14旁人傷

案發於早上10時20分左右，該教堂標誌復活節星期開始的主日崇拜剛結束，教友正離開，兩名施襲者騎一輛電單車擬闖進教堂範圍，遭保安攔截，接着便發生爆炸，冒出火焰和濃煙，碎物飛撒於馬路上。國家警察發言人稱，該電單車當場炸毁。受傷的包括教堂職員及教友最少14人，部分人頸部、胸部和腿部受傷。

不過，鑑於新冠病毒流行的防疫問題，崇拜人數很少。市長又稱，爆炸位置在教堂側門而非正門，否則傷亡更大。當地周日有不少居民在附近廣場活動。

疑涉親「伊斯蘭國」武裝

反恐部門已展開調查。警方未確定襲擊動機、施襲者身分，昨日也未有組織承認責任，但推測是印尼本土組織「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah）所為。該組織受「伊斯蘭國」（ISIS）影響，曾於2018年襲擊泗水（Surabaya）一些教堂和一個警哨，釀逾30人喪命。

印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，本來傾向能包容不同宗教，惟近年該國的伊斯蘭教溫和派與強硬派關係日趨緊張，宗教激進武裝分子冒起，經常攻擊教堂、佛教寺廟、西方國家使館、企業、遊客這些代表國家開放多元的標誌。

印尼宗教事務部長雅庫特（Yaqut Cholil Qoumas）昨發聲明強烈譴責炸彈襲擊，指摘無論動機是什麼，都不能以宗教為口實，害人害己。印尼基督教協進會（PGI）負責人戈馬爾（Gomar Gultom）牧師稱事件「殘酷」，呼籲基督徒保持冷靜和信任政府。

（路透社/CNA）