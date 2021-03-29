埃總統下令備卸貨解救長賜號 今大潮成脫困機會 錯失再等兩周

埃傳媒指移動約17米

長賜號堵塞運河已嚴重影響全球供應鏈多日，埃及傳媒Egypt Today於本港時間周日凌晨近2時在Twitter貼文，稱貨櫃輪成功往北移動約17米。彭博社報道則稱長賜號移動了約29米，而挖泥船較早時亦成功讓貨櫃輪的螺旋槳從沉積物中「解放」出來。蘇伊士運河服務供應商Leth Agencies在上周六指，當晚嘗試協助貨櫃輪脫困的行動不成功，晚上的潮汐狀况無助貨櫃輪再浮起。

《金融時報》昨日引述SCA主席拉比耶（Osama Rabie）稱，貨櫃輪未來數日若不能再浮起，就可能要卸下部分貨櫃，協助貨櫃輪解困。拉比耶早前向一個埃及新聞頻道表示長賜號的方向舵及螺旋槳已能夠活動船頭下方有水流過，船頭及尾已經有4米的偏差。不過路透社引述SCA兩名消息人士指出，他們在船頭位置發現一大塊岩石，令協助貨櫃輪解困行動變得複雜。

事故導致各種貨物如汽車和燃油等滯留，陷入內戰的敘利亞本月中曾宣布汽油價格增加50%，敘國石油部門上周六指長賜號事故影響敘利亞的石油進口，及拖慢一艘來自伊朗、載有燃油產品的船舶前往敘國的行程。該國決定配給供應燃油，確保醫院和麵包店等基本服務不被中斷。

（衛報/金融時報/法新社/路透社/中央社）