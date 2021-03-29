大馬巫統與首相政黨割席 勢挫執政聯盟

「不跟想捅我們一刀的人合伙」

阿末扎希說：「我們堅持最高理事會的決定，不要土團黨、不要安華（指涉他領導的人民公正黨）、不要民主行動黨，與這些政黨不會有正式或非正式的討論，我們將使用國陣旗幟競選。」

這項決定獲有逾千人出席的黨大會確認，與會巫統高層同意，最快等到國會為準備大選而解散，即會中斷跟土團黨的聯繫。阿末扎希明言，拒絕土團黨只因對方「不誠實和欺騙」，「他們有摧毁和取代巫統的不良意圖，我們不會跟那些想捅我們一刀的人合伙……這不是我本人而是黨最高理事會的決定，也是黨內草根領袖的意願」。

在去年所謂的「喜來登政變」後，原執政「希望聯盟」解體，經歷一番政治角力後，慕尤丁和原公正黨署理主席阿茲敏帶隊出走，跟巫統和伊黨組成國盟掌權。慕尤丁年初獲國家元首批准宣布緊急狀態，並令國會休會惹來阻撓大選的質疑，他承諾等到疫情受控即舉行大選。

（日經亞洲）