記者以身犯險報道 表明身分反遭毒打

緬甸民主之聲（DVB）丹老市記者岡密蘭（Kaung Myat Hlaing）自2月初每日報道反政變示威、記錄軍方的鎮壓。實施宵禁的3月1日晚上，他在沒有燈光、晾滿衣物的一樓寓所陽台，悄悄拍攝街上警方舉動，並通過facebook直播。警員察覺了異樣，從街上向他照射燈光喊他下樓， 還向他開槍。他在漆黑中通過鏡頭呼救：「救命，救命。他們開槍射我。救我，我頭部受了傷。」不久，畫面出現槍聲異響和陽台湧現一團煙，直播中斷，幾小時後DVB證實他被捕。

編輯部遭突襲 禁用軍政府等字眼

緬甸國內外記者近兩個月間都像岡密蘭般押上了人身安全，設法發放消息突破官方新聞封鎖。緬甸即使在昂山素姬領導下的全民盟治下，尚且未完全開放新聞自由，2月1日軍事政變後，新聞從業員更感憂慮。他們起先盡可能避免發放政治敏感的內容和保持低調，爭取發布新聞的空間。惟當局追蹤記者的網絡帖文，指控他們「散播假新聞」，展開抓捕和查問，又攻擊採訪記者，突襲新聞編輯部，要求傳媒避免煽動公眾動亂和不能採用「政權」、「軍政府」稱呼軍方成立的「國家行政委員會」（SAC）等。《緬甸時報》的報系集團已被迫停工約一個半月。獨立傳媒Myanmar Now、Mizzima等被吊銷牌照，只是犯險堅持通過社交媒體發布新聞。

每日換地點躲藏避警察線眼

寧亞丹梭（Hnin Yadan Zaw）憶述現場採訪的凶險：「我穿著記者背心，戴了頭盔，但士兵一見到我就舉槍直射。子彈從我們臉旁擦過。」記者敏梭禮（Min Soe Lay）說，向拘捕他的警察證明是記者之後，反被打得更重手。現在的記者還要提防冒充的士司機、示威者的警察線眼，保持警惕，在報道後不能回家，須每天轉換地點躲藏。

迄3月26日最少46名記者被拘捕，岡密蘭等部分人被檢控「發布或傳播蓄意引起或可能引起，任何官員、三軍士兵反抗、忽視、不執行職務的說法、謠言或報道」，可判囚3年。

（曼谷郵報/路透社/日經亞洲）