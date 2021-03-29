美方主導表態 日韓罕有參與

談到對緬甸的制裁，新加坡前駐聯合國大使馬凱碩向BBC表示無效，他說：「緬甸軍方不會坐倒在地上，哭叫『我的天呀，我要失去往美國的簽證啦，我的人生玩完了』。他們大概會在笑。」

研究：1/3制裁收效 非專制窮國易就範

制裁作為政策工具本身，過往成效也不顯著。華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）一項研究剖析逾200個案例（但未包括緬甸），發現只有三分之一是完全或部分成功，但有評論質疑PIIE對制裁成功的定義太寬鬆，實際上有效比例只有5%。領導研究的學者赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）認為，制裁緬甸之類的窮國有較高成功機會，但真正最成功的情况多數是制裁目標溫和，以及制裁對象屬非專制政體或其缺少可拯救國內經濟的救星。

這也是為何許多觀察家質疑制裁緬甸的效果，尤其是目前只有美國和英國向軍方企業實施制裁，緬甸在亞洲的一些最大貿易伙伴拒絕這樣做，令人擔心壓力不足以促成緬軍改變。國際預防危機組織緬甸專家霍爾西（Richard Horsey）直言：「（制裁）影響力真的不怎樣存在。」他反而擔心是平民而非政府為此付出代價。

（BBC）