美英12國軍方高層罕聯署譴責緬軍 民間悼念建軍節死者 再遭開槍鎮壓

緬媒稱曼德勒有人遭軍警燒死

緬甸民眾周日示威持續，經常報道當地示威的獨立媒體Myanmar Now報道，緬甸軍警周日下午在仰光市開槍鎮壓示威者，示威者走進亞洲皇家醫院（Asia Royal Hospital）躲避，軍警進入醫院發射橡膠子彈，一名醫院職員受傷。自反政變示威發生以來，軍警有派人到部分城市的醫院和學校駐守。路透社引述目擊者稱，周日在仰光附近的城鎮勃固（Bago）舉行悼念前日去世的示威者活動期間，民眾高唱示威歌曲，軍警趕到現場並開槍。報道指周日全國最少有3人被殺，遭殺害平民迄今超過440人。

至於上周六「建軍節」大規模鎮壓行動中，緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）表示最少有91人被殺，包括兒童在內。當地媒體則指上周六單日有114人死亡，是緬甸軍方2月1日發動政變奪權以來「最血腥一天」。12個國家——美國、英國、澳洲、新西蘭、德國、加拿大、意大利、丹麥、希臘、荷蘭、韓國、日本——的軍隊高層周日罕有發表聯合聲明，譴責緬甸軍政府所為。聲明指出：「一個專業的軍隊應該遵守國際行為準則，保護而非傷害它所服務的人民」。簽署聲明的國家包括英國、美國、日本、韓國、澳洲、加拿大以及德國等，這12國「敦促緬甸武裝部隊停止暴力行動，並致力恢復因其行動而失去緬甸人的尊重與信任」。

布林肯稱震驚 藍韜文批「墮落新低點」

美國國務卿布林肯上周六在Twitter發帖稱，美國對緬甸軍方的鎮壓行動感到「震驚」，這顯示軍方為了一小撮人利益而而犧牲人民的性命，他寫道：「勇敢的緬甸人正拒絕軍方的恐怖統治。」英國外相藍韜文上周六亦批評，緬甸軍警殺害兒童等手無寸鐵的平民，是墮落至新低點。

上周六軍方鎮壓細節繼續曝光。Myanmar Now昨引述當地居民和保安稱，上周六在中部城市曼德勒有一名居民被軍警開槍擊中胸部後，被帶到一處放滿輪胎的位置活生生燒死。報道指死者為40歲緬甸人Aye Ko，並配上一具疑似被焚燒後的骸骨照片，目擊者稱看到他被燒時大喊：「救我，媽媽。」由於軍警當時不斷開槍，當地居民無法衝出屋外救他。

少數族裔村莊被炸 3000難民逃亡泰國

少數族裔武裝組織「克倫民族聯盟」（KNU）表示，緬軍上周六晚空襲泰緬邊境一條位於KNU控制的村落。克倫族維權人士Hsa Moo稱空襲造成3人死亡，最少8人受傷，她對法新社表示當地人擔心周日再有空襲發生。KNU較早前襲擊一個軍營，殺死10名緬兵，包括一名上校。路透社周日引述維權組織報道，空襲發生後，克倫邦約3000名緬甸難民逃亡到泰國。

KNU於2015年與政府簽訂了停火協議，惟緬甸軍方上月發動政變後，少數族裔武裝與軍方關係再度緊張。緬甸中文網昨報道，克欽獨立軍（KIA）昨凌晨連環攻擊帕敢鎮一帶幾條村的武裝警隊營地及一間採玉公司的警哨，觸發交火，軍方也動用武裝直升機、戰機反擊。30戶村民逃往教堂躲避，不清楚有否傷亡。

（Myanmar Now/路透社/法新社/BBC）