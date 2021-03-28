運河局：擱淺貨櫃輪稍能活動 事故疑涉人為或技術因素 調查後或索償

蘇伊士運河管理局昨稱，目前有14艘拖船參與解困行動，而貨櫃輪的螺旋槳和舵均能再活動，船尾亦有移動，但大風和潮水令拯救行動受阻，迫不得已時會卸貨讓船浮升。當局又稱，初步調查顯示，大風並非「長賜」號擱淺主因，相信屬人為或技術因素，在調查有結果後可能會索償。

截至上周五，剷泥車在船頭位置挖走約2萬立方米沙泥，多艘拖船嘗試移動「長賜」號，但都未成功。有份參與的荷蘭公司Boskalis行政總裁貝爾多夫斯基（Peter Berdowski）指，「長賜」號船頭深陷沙泥中，但船尾未完全卡住，是個好消息，又提到總拖力達400噸的重型拖船將在周末抵達，盼拖船、挖掘河岸和潮漲三管齊下，能在本周初移動該船，若仍未成功，就要從船頭卸除約600個貨櫃，減輕船身重量，但在哪裏放置貨櫃是一大難題，這或造成再多數天延誤。

部分船舶繞道南非好望角 憂遇海盜

美國總統拜登上周五稱，美國擁有多數國家沒有的設備和能力，正研究可如何提供幫助。有華府官員透露，海軍準備派出挖掘專家到運河，支援讓「長賜」號浮起的工作，但仍待當地部門批准。土耳其同日提議派出一艘拖船，被指是修補與埃及關係。2013年埃及軍事政變後，兩國關係急速惡化，直至本月恢復中斷8年的外交接觸。

數據情報公司Kpler分析師指，至少7艘液化天然氣船已改道，其中3艘駛向好望角前往歐洲。海盜亦引起關注。東非海盜問題一直猖獗，石油資源豐富的西非對開海域亦被視為世上航運風險最高的航線之一，近月海上綁架等海洋罪案急增。美國海軍第五艦隊發言人表示，接到多國航運公司聯絡，對改道後的海盜威脅感憂慮。

蘇伊士運河處理全球貨物貿易總量約12%，隨着航運延誤，汽車到藥物等原本受新冠疫情打擊的供應鏈面臨更大壓力。數間亞洲汽車製造商依賴這條航道運送零件到歐洲工廠，如日產汽車證實所有從亞洲到歐洲的海運都駛經蘇伊士運河，正評估影響，本田亦正監察情况。汽車製造商採取即時生產模式（JIT），零件庫存不多，海運延誤不時令這些公司需轉用昂貴的空運應急。

航運公司：迫切貨物或重新生產轉空運

全球最大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）指，暫有22艘船受影響，其中兩艘已繞到好望角。其行政總裁施索仁（Soren Skou）警告，有迫切需求貨物或要重新生產並轉用空運，又指今次堵塞將造成全球航運積壓，即使問題解決，影響亦可能持續數月。

（路透社/法新社/金融時報/華盛頓郵報）