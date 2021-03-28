下月氣候峰會 美邀習近平普京出席

拜登稱未跟二人通話

白宮的聲明表示，氣候峰會與聯合國氣候變化大會的目標一致，實現把全球氣溫上升幅度限制在1.5℃內，並稱美國將在峰會上公布2030年排放目標，並會強調提高氣候目標，將能創造高薪就業、推動創新技術，並協助脆弱國家適應氣候變化。

美國已邀請「能源與氣候主要經濟體論壇」國家領袖參與視像峰會，當中的17國碳排放量和國內生產總值佔全球80%。拜登表示，習近平和普京已知道獲邀參與，「但我未跟他們通話」。

另外，白宮上周五發聲明稱，拜登提名美國駐越南大使康達（Daniel Kritenbrink）出任國務院亞太事務助理國務卿，他能說流利普通話和日語，擁有豐富處理亞洲事務經驗，過去多次強調重視台海和平、鼓勵兩岸對話。康達曾任美國駐華大使館公使評和國務院中國與蒙古事務辦公室主任，也曾短暫代理副亞太助卿職務，2015年返美後出任白宮國家安全委員會亞太事務資深主任。他的提名須獲參議院確認。

（法新社/中央社）