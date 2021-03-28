美倡推民主版「一帶一路」

拜登致電約翰遜提議 冀與中方唱對台

美英在領袖通話後發表聲明。白宮的聲明提到雙方強調繼續履行抗疫承諾，並確保全球衛生安全；談到氣候變化，聲明形容美方提出的氣候領袖峰會和英國6月主辦的七大工業國集團（G7）峰會，將提供機會達成具雄心的氣候目標；雙方又同意密切合作處理中國和伊朗等共同外交優先事項，以及確認維持北愛爾蘭政治穩定的重要性。英國的版本也是強調抗衡氣候變化對疫後重建的重要性，但額外提到本年底在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會。

拜登其後乘「空軍一號」專機返回老家特拉華州，抵埗時記者問及他與約翰遜通電話的內容，他指談到中國及其透過一帶一路參與的競爭。他表示，會上他提出民主國家應有類似的倡議，協助全球各地有需要協助的社群。

「一帶一路」是中國國家主席習近平2013年提出的國家戰略，以在開發和投資（例如鐵路、港口和高速公路等基建）增進在歐亞大陸的影響力。據Refinitiv統計，截至去年中期，已有總值3.7萬億美元的逾2600個項目跟倡議有聯繫，但北京稱去年至少有兩成「一帶一路」項目受新型冠狀病毒疫情「嚴重影響」。

另外，在國外基建投資大計尚未成形之際，美國國內基建老化也早受詬病。拜登本周將公布估計總值數萬億美元的美國基建升級大計，其前任特朗普也曾作類似的基建更新承諾，但任內未有實質進展。

（路透社）