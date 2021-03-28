俄副防長觀閱兵 展友好姿態

出席慶典的俄羅斯副國防部長福明（Alexander Fomin），是緬甸政變後到訪的最高級外國軍官。他上周五到埗後與緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）會談，表示俄羅斯「堅持兩國關係密切的戰略路線」，視緬甸為東南亞乃至亞太地區的「可靠盟友、戰略伙伴」。

當歐美強烈譴責緬甸軍政府、連中國自廠商遇襲後也開始批評當地局勢下，俄國一直表現支持軍政府。俄羅斯科學院東方研究所教授莫夏科夫（Dmitry Mosyakov）認為，福明之訪顯示俄國渴望跟緬甸軍政府合作：「俄羅斯一方傳遞出關係不變、生意如常的強烈信號。緬甸依舊是俄國軍火的重要輸出國，甚至更勝從前，緬軍領袖面對愈來愈大的內外威脅下，更需要俄國軍火。」

斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，俄國是緬甸第二大軍火供應商。第一位中國的供應總值15億美元，俄國為8.35億美元。俄連年提供訓練和售賣武器，與緬甸軍方聯繫漸見緊密。今年1月底，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）便曾訪緬甸，達成供應Pantsir-S1地對空導彈系統、Orlan-10E偵察無人機及雷達設備等的交易。

（伊洛瓦底新聞網站/莫斯科時報/路透社）