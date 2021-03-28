緬軍「建軍節」開殺戒 91人喪命 政變後最血腥 少數族裔武裝組織威脅不會坐視

敏昂萊發言 盼與國家上下捍衛民主

3月27日乃紀念緬甸軍隊1945年擊退日軍，原稱「抵抗日」，但軍方1955年將之改稱為「建軍節」。今年雖爆發全國反軍方大示威，但活動如期舉行，且邀得中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南、老撾和泰國代表觀禮。敏昂萊在典禮上發言說，軍方「謀求與國家上下攜手捍衛民主」，當局尋求保護人民和恢復和平，強調將會舉行選舉。不過他沒有訂立選舉時間，軍方且在典禮開始前就開始了強硬鎮壓示威的行動。

根據網媒Myanmar Now，迄香港時間下午6時半，緬甸全國40個城鎮有91人命喪軍警的鎮壓，其中第二大城市曼德勒至少29人死亡，包括一名5歲男孩，仰光則起碼有24人死亡；傷者更不計其數，包括一名被橡膠子彈射中眼睛的1歲嬰兒。中部敏建（Myingyan）鎮民杜亞梭說：「他們像殺鳥殺雞般殺我們，甚至在我們的家裏。」

緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）稱，近兩個月反政變示威估計有逾400人喪命，大批死者頭部中槍。國營電視台上周五（26日）恐嚇民眾說：「該從此前的醜陋死亡悲劇中得悉，你的頭部和背部有中槍危險。」美國大使館斥保安部隊「謀殺赤手空拳的人民」。歐盟駐緬甸代表說：「第76屆建軍節慶典將銘記為恐怖和不名譽的一天。殺害兒童在內手無寸鐵平民，是無可辯駁的行為。」

CRPH發言人薩薩（Sa Sa）說：「今天是軍隊的可恥日。軍隊將領殺死逾300名無辜百姓之後，竟在慶祝建軍節。」活躍於撣邦傍泰國邊境的少數族裔地方武裝組織南撣邦軍（RCSS），其主席亞夫德（Yawd Serk）說：「緬甸建軍日更似是殺人日。這也無關乎捍衛民主，他們反倒是破壞民主……假如他們繼續槍擊示威者，欺凌人民，我認為所有少數民族組織都不會坐視不顧。」

示威者促建聯邦軍 武裝組織贊成

對於很多示威者促請組建聯邦軍，亞夫德表示贊成：「少數族裔武裝組織現在差不多都有一個共同敵人，我們需要攜手合作，打擊那些正在傷害人民的人。我們需要團結起來。」多個武裝組織均設有軍校或武裝訓練營，並且開放給其他族群武裝組織接受培訓。

克倫民族聯盟有為抗議活動中的示威者提供保護，昨稱在近泰國邊境佔領了一個軍隊哨所，殺了10人，己方犧牲了一員。克欽獨立軍（KIA）就一直反對緬軍政變及抗議鎮壓人民，在北部克欽邦及撣邦北部一直跟政府軍爆發激烈衝突。

（路透社/法新社/CNN/果敢資訊網/日經亞洲）