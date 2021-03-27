《朝鮮驅魔師》中式內容惹反彈 廣告商紛退出 涉歪曲歷史 韓電視台腰斬古裝劇

《朝鮮驅魔師》講述朝鮮王朝初期，有「惡靈」利用人類的慾望吞噬該國，引發人類與惡靈之爭。本周一（22日）播出第一集時，觀眾即抨擊故事把第三任君主太宗塑造成暴君，以及「大君」（王子）會用月餅、皮蛋款客，乃至會有《月兒高》、《高山流水》等古箏、古琴中國曲目。觀眾指摘劇集大賣中國風，嚴重不符史實，「不確描述」當時中國對朝鮮的影響力，批評編劇朴繼玉屢撰親華歪曲歷史劇本，又質疑劇組有中資背景、為中國搞宣傳戰的「東北工程」吶喊助威。

「東北工程」全稱「東北邊疆歷史與現狀系列研究工程」，是中國2002年起把東三省境內所有歷史文化，包括跟朝鮮半島歷史有承傳關係的古代朝鮮、高句麗、渤海等歷史古蹟，視為中國歷史一部分的研究項目。韓國人一直批評中國借此志在矮化朝鮮歷史文化地位。

民情高漲 廣檢機關收數千投訴

廣檢機關近日收到幾千宗投訴，青瓦台請願網站錄得逾20萬人聯署要求停播。贊助攝製的羅州市和聞慶市政府也被抨擊「挪用稅收資助歪曲歷史的劇集」等。製作組解釋時強調那是虛構故事，而且款客場景只是想表達朝鮮毗鄰明朝國境地區中國人往來頻繁，強調沒有中資左右。惟民情高漲，兩市跟24個廣告商周四撤回或考慮撤回贊助，導致停播。

號稱「韓國公關」的傳播學專家徐坰德在社交平台發文稱，韓劇會在世界各地播放，所以「不該向海外觀眾展示不實歷史」。而韓民已惱怒中國近期宣稱泡菜等韓國某些文化源出中國，該劇可謂火上加油。

韓國科學技術院（KAIST）經管系教授李炳泰則稱，大眾如此大反應，是「東北工程成功的反證」。不過他認為「幻想故事劇不是紀錄片」，「中國不至於糊塗到拿韓劇作為東北工程證據」。他還認為，倘作家受群眾壓力左右，舉國唯有大家認受的歷史才能講、才能教，並非美事。大眾文化評論家金成守（譯音）表示，大家雖然可以批評奇幻劇《朝鮮驅魔師》故事背離歷史，惟他認為部分批評過火：「這樣都可以的話，就可能損害表達自由。」

流行文化評論家河載勤（譯音）認為爭議，不單純是歪曲歷史，而是結合了反中情緒鬧大，認為製作單位有必要注意時局和大眾情緒。

（東亞日報/韓聯社/路透社/朝鮮日報）