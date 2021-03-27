朝認試射彈道導彈 美斥違反決議

朝中社報道，這款戰術制導導彈利用已研制的戰術制導導彈核心技術加以改良，彈頭重2.5噸，導彈準確擊中日本海（朝韓稱東海）600公里水域的目標。朝鮮這次試射的或為曾亮相於勞動黨八大閱兵典禮的「KN-23」彈道導彈改良版。韓聯社報道，這款導彈估計長約10公尺，射程400至600公里，使用固體燃料，發射準備時間僅需10至15分鐘。

勞動黨中央政治局常委李炳哲稱，開發這武器系統對加強朝鮮軍力和遏制各種朝鮮半島潛在軍事威脅意義重大。然而，報道稱朝鮮最高領導人金正恩沒見證今次試射。朝鮮官媒昨公開拍攝日期不詳的照片，顯示他在平壤視察巴士的情况。

美國國務院發言人周四指朝鮮的核武及彈道導彈計劃「非法」，為國際和平安全構成嚴重威脅，破壞全球核不擴散機制，並指美國對日韓的防衛承諾仍然堅定。韓國總統文在寅昨日稱，現在韓國、朝鮮和美國應該繼續對話，如果破壞了對話的氛圍，是不可取的。

（路透社/朝中社/中央社）