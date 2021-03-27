歐盟接種進度落後 意大利成區內問題縮影

意大利是去年最先大規模爆發新冠疫情的歐洲國家，該國迄今累計死亡人數突破10萬。去年12月意大利展開疫苗接種計劃，當時醫護人員獲安排接種BioNTech-輝瑞疫苗，但其後改為使用造價更便宜、儲存更方便的牛津-阿斯利康疫苗（下稱牛津疫苗）。出於對血栓問題的憂慮，歐盟多國早前一度暫停接種牛津疫苗，包括意大利在內，在歐盟藥品管理局（EMA）發表評估結果稱該疫苗安全有效後，意大利才恢復使用，而牛津疫苗供應延誤問題，亦拖慢了疫苗接種速度。

質疑效果 禁長者接種

《紐約時報》報道，除了疫苗供應問題外，安排失誤亦阻礙歐盟國家的疫苗接種計劃。以意大利為例，當局因對長者接種疫苗的效果存疑，最初只建議18至55歲人士接種，結果最脆弱人群和老年人一直未獲接種。在80歲以上人士中，每5人只有1人接種了兩劑疫苗，70至79歲人士約有5%已注射第一劑疫苗，結果大批長者未獲安排接種，增加死亡風險。

電腦預約系統問題多

此外，該國電腦預約系統問題多多，有些地方預訂爆滿，有些地方則有大量預約空缺，像北部城市克雷莫納（Cremona），當地疫苗接種中心過去數周的預約情况不理想。另有來自北部倫巴第的長者表示已預約2個月，仍未獲安排接種疫苗。

（紐約時報）

（抗疫新階段）