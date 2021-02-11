歐盟峰會內訌 中東歐6國斥疫苗分配不公 牛津疫苗供應遠遜承諾 委員會主席：藥廠須履約才准出口

牛津疫苗承諾1.2億劑 首季僅供3000萬劑

奧地利、拉脫維亞、捷克、保加利亞、克羅地亞和斯洛文尼亞上周去信歐盟委員會，斥歐盟沒按比例向27個成員國分配疫苗，又稱若問題持續，各國在今夏的接種進度將出現極大差距。歐盟同意按人口比例分配疫苗，部分成員國再提出增加彈性，允許各國就價錢和儲存條件等因素選擇要更多特定疫苗，例如報道指保加利亞選擇要較少的BioNTech疫苗，改為要更多較便宜的牛津疫苗。惟阿斯利康在首個季度只能向歐盟供應3000萬劑疫苗，遠低於承諾的1.2億劑，打擊依賴該疫苗的國家。

奧地利：倘不增其疫苗分額 將否決所有協議

歐盟上周與BioNTech和輝瑞達成協議，在第三季度的1億劑疫苗選項中，抽出1000萬劑提前在第二季度供應。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）要求將這批疫苗大部分供應予奧地利、捷克和克羅地亞，但遭德國總理默克爾等領袖拒絕。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）指，奧地利的接種進度不算太差，歐盟應優先考慮保加利亞、克羅地亞和拉脫維亞。默克爾亦不滿庫爾茨指控歐盟分配不均，稱疫苗合約是各國政府簽署，而非「愚蠢的官僚」。

庫爾茨威脅若不增加奧地利的疫苗份額，將否決任何分配協議，峰會因此在首天未能就此達成共識。多個東歐國家表明有意使用俄羅斯「衛星V」疫苗，包括捷克、斯洛伐克、奧地利和克羅地亞等，匈牙利更已開始為民眾接種該疫苗。亦有國家開始採用中國疫苗。

這次爭拗突顯歐洲疫苗供應緊張，歐盟委員會周三擬擴大成員國限制疫苗出口的能力，尤其針對拒絕出口疫苗到歐盟、或接種率較歐盟高的國家等。馮德萊恩在會上強調，歐盟自去年12月向逾40國出口7700萬劑疫苗，其中2100萬劑給英國。在會後的聲明，各國領袖未明言支持加強限制疫苗出口，強調認同全球價值鏈的重要性，但重申藥廠須保證疫苗生產的預期和遵守交貨期限。

（金融時報/CNBC/衛報/法新社）

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