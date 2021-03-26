美擬制裁緬甸兩「軍企」

消息人士稱美國財政部最快周四將緬甸經濟公司（MEC）和緬甸經濟控腔有限公司（MEHL）列入黑名單，凍結它們在美國的資產。這兩間公司擁有逾100間企業，為軍方帶來龐大收入。MEHL的業務涵蓋玉石和紅寶石開採、銀行、旅遊等，而MEC則較集中於原材料生產包括煤及天然氣。

緬軍續鎮壓 最少4死

仰光和中部城鎮蒙育瓦（Monywa）等地昨有大批民眾上街，其中中部城鎮東枝（Taunggyi ）有4人死亡；東南部城市毛淡棉（Mawlamyine）示威現場亦有警員開槍，有20人被捕，2人受傷。另有傳媒指其他城鎮有保安部隊向示威活動開槍，最少5人中槍受傷。聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）周四（25日）敦促就緬甸局勢召開緊急峰會，稱各國對緬甸軍事政變和打壓異見的反應，跟危機的嚴重程度不相符。

（路透社）