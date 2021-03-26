拜登委賀錦麗處理美墨邊境移民問題

拜登周三在白宮召開會議，宣布委任決定。他對賀錦麗有信心，稱「我認為沒有更好的人選更勝任這份工作」，形容這是一項艱難任務。拜登在奧巴馬執政年代，曾負責移民相關事務，他如今安排賀錦麗與中美洲交涉，反映處理非法入境移民議題已成美國政府的優先工作。

賀錦麗來自於移民家庭，母親是印度人，父親來自牙買加。賀錦麗早前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問稱，美國必須加速處理移民的庇護申請，並提供更好的照顧：「這問題很嚴重。我不會裝作若無其事。」

賀錦麗又指新政府需要修復被前總統特朗普破壞的移民政策架構，還承諾向洪都拉斯、薩爾瓦多等國提供援助，讓當地人不再需要逃離自己的國家。

本月扣押非法入境者逾13萬人

《華盛頓郵報》檢閱最新政府數據，過去3周中，在沒有成人陪伴下進入美國的青年和兒童數目，平均每天超過550人。邊境人員本月接收超過1.7萬名未成年人，是有史以來的最高水平。另有數據指本月在邊境被押的非法移民超過13萬人。

（法新社/中央社）