拜登委賀錦麗處理美墨邊境移民問題

【明報專訊】美國邊境危機持續，美國總統拜登周三（24日）宣布委任副總統賀錦麗專責處理自墨西哥邊境湧入非法入境移民的議題，賀錦麗承諾將會與洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多等國展開合作，從根本解決問題。
拜登周三在白宮召開會議，宣布委任決定。他對賀錦麗有信心，稱「我認為沒有更好的人選更勝任這份工作」，形容這是一項艱難任務。拜登在奧巴馬執政年代，曾負責移民相關事務，他如今安排賀錦麗與中美洲交涉，反映處理非法入境移民議題已成美國政府的優先工作。
賀錦麗來自於移民家庭，母親是印度人，父親來自牙買加。賀錦麗早前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問稱，美國必須加速處理移民的庇護申請，並提供更好的照顧：「這問題很嚴重。我不會裝作若無其事。」
賀錦麗又指新政府需要修復被前總統特朗普破壞的移民政策架構，還承諾向洪都拉斯、薩爾瓦多等國提供援助，讓當地人不再需要逃離自己的國家。
本月扣押非法入境者逾13萬人
《華盛頓郵報》檢閱最新政府數據，過去3周中，在沒有成人陪伴下進入美國的青年和兒童數目，平均每天超過550人。邊境人員本月接收超過1.7萬名未成年人，是有史以來的最高水平。另有數據指本月在邊境被押的非法移民超過13萬人。