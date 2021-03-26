貨輪愈造愈大 航道擁擠恐成常態

疫下網購增 貨輪滿載

韓國信榮證券（Shinyoung Securities）分析師指出，現時全球約有180艘船可裝載超過1.5萬個貨櫃。最大的一艘可裝載2.4萬個貨櫃。因應全球貿易增加，貨櫃輪的規模較10年前大一倍。一旦這類船被卡住就更難移動，尤其現時各地消費者在疫情下更常網上購物，令貨櫃輪的載貨量增加，今次的「長賜」號亦是滿載狀態。

港口需加深航道 增購起重機

一艘貨櫃輪能裝載愈多貨櫃，亦愈有助航運業達到規模效益，而且相比使用多艘規模較小的船需等待泊位，大貨櫃輪進港和卸貨較快。惟這個轉變為各地港口帶來壓力，需加深航道和購買更多起重機。埃及在2015年大規模拓闊蘇伊士運河，讓這類超大型船舶得以行駛。現時美國西岸如洛杉磯和長灘的港口，亦無法輕易處理逾1.5萬個貨櫃的船。專家預料未來難以建造更大的船，因為需修改設計，港口亦需更多投資。

2016年，蘇伊士運河曾因兩宗意外堵塞，其中一次持續兩天，當時涉事船的規模只及「長賜」號的一半。

（彭博社/每日電訊報）

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