蘇伊士「鯁喉」 暴露貨運危機

「長賜」號由長榮海運營運、日本正榮汽船持有，周二（23日）從紅海進入蘇伊士運河時遇上強風和沙塵暴，導致船身擱淺。正榮汽船昨日為此致歉，並稱要移動該船「極為困難」，船上有25名船員，全為印度籍，事件沒造成傷亡或漏油，船上滿載2萬個標準貨櫃，載有運往歐洲市場的貨品。

下周大潮水位升 盼增迴旋空間

蘇伊士運河管理局昨宣布暫停運河交通，已出動8艘拖船嘗試移動「長賜」號，又提到周三有13艘船向南航行，現停在一個湖泊等待運河解封。荷蘭公司Boskalis正嘗試移動該船，行政總裁貝爾多夫斯基（Peter Berdowski）表示，要說這項工作何時完成仍言之尚早，暫未能排除要花數周時間的可能性。他形容船身有如「擱淺的巨大鯨魚」，或有需要出動剷泥車挖掘河岸和拖船之餘，同時卸除貨櫃、汽油和水減輕船身重量。

「長賜」號GPS信號顯示，過去24小時其位置只有微小變化。2012年負責令觸礁的豪華郵輪「歌詩達協和號」浮起的專家斯隆（Nick Sloane）認為，未來周日和周一將出現大潮，料水位會再上升46厘米，有助提供更多移動空間。

部分貨船擬改經好望角 航程延長

蘇伊士運河連接地中海和紅海，從而連接印度洋，提供歐亞之間的直接航線，船舶毋須繞過整個非洲。該運河的航運服務商之一Leth Agencies指出，最少150艘船因運河阻塞而航程延誤。有航運專家向路透社稱，若運河接下來24至48小時仍看似無法解封，部分航運公司或被迫改道駛經非洲南端的好望角，這樣航程就需延長約一周。改道勢令船運成本增加，航程延誤引起的保險索償預料亦將接踵而來。

蘇伊士運河每天處理約三成全球貨櫃運輸量，佔全球所有貨物貿易總量約12%。除了從中東運往歐洲和北美的原油，該運河近年亦成從俄羅斯運油到亞洲的一大通道，全球約一成石油通過該運河和相關的管道網絡。能源分析公司Vortexa高級貨運分析師里奇耶（Arthur Richier）指出，今次阻塞或影響10艘油輪，約1300萬桶原油。航運業專報《勞埃德船舶日報》粗略估計，該運河西行流量每天價值約51億美元（約396億港元），東行則為45億美元（約349億港元），意味每天造成的損失可高達96億美元。

衝擊運費油價 全球連鎖反應

有代理商和航運分析師指出，運河阻塞或造成歐洲港口數天的積壓，並加劇亞洲貨櫃短缺，導致運費飈升。埃奇（Philip Edge）是一間英國貨運代理商的行政總裁，有貨物因此延誤，他形容今次是「大問題」，因為幾乎所有從亞洲到歐洲的貨物都駛經該運河。歐洲港口下周亦可能出現樽頸，因要同時應付因今次事件延誤的船，以及從其他地方如期抵達的船。有專家指基於有貨物庫存，石油亦有其他來源，相信供應短缺的風險不大，但亦可能尤其影響部分行業，如現時半導體短缺已打擊汽車生產。

（路透社/彭博社/衛報/金融時報）

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