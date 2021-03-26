「戰略忍耐」不奏效 智庫促拜登積極制朝

料朝鮮逐步提升測試武器威力

華盛頓智庫「威爾遜國際學者中心」朝鮮專家簡·李（Jean H. Lee）認為，朝鮮恢復以挑釁激發緊張、爭取關注的套路。惟他認為「拜登政府會正視任何證實的違反聯合國安理會決議案彈道導彈試射」，並將收緊對朝制裁而非峰會，朝鮮則將增加測試、擴允軍火。美國塔夫茨大學弗萊徹學院朝鮮專家李星胤（音譯）推測朝鮮將為顯示實力，逐步提升測試的武器威力，例如去年10月閱兵亮過相但未曾測試的一款洲際導彈。朝鮮沒有試射洲際導彈有逾3年半。

分析人士正觀望華府對朝態度，猜測拜登會否放棄特朗普尋求通過峰會和私人信件交流，與金正恩直接接觸的做法，或沿用奧巴馬「戰略忍耐」政策。「戰略忍耐」指對平壤實行遏制和制裁，美國與日韓建立同盟，試圖孤立平壤，而不採取任何外交干預行動。《華郵》認為，拜登政府必須意識到沿用奧巴馬的觀望態度將行不通，亦非重複特朗普做法，拜登應避免對朝鮮採取「戰略耐心」這一政策，在外交上更積極參與。

美國智庫大西洋理事會資深研究員、美國前朝鮮事務情報官員葛勞斯卡斯（Markus Garlauskas）認為，淡化朝鮮彈道飛彈試射無助於美國與朝鮮的外交，只會鼓勵朝鮮進一步測試美國新政府可接受的底線。

（華盛頓郵報/紐約時報/路透社）