朝試射彈道導彈 測試拜登政府底線

5天內兩試射

美、日、韓俱稱朝鮮周四早上7時至7時半之間，從東岸咸鏡南道咸州向日本海（朝韓稱東海）發射了兩枚彈道導彈。導彈相隔19分鐘發射，最高飛行高度為60公里，飛行距離分別約420公里和430公里，沒有進入日本專屬經濟區。這是朝鮮繼去年3月29日從江原道元山之後再度發射彈道導彈，也是美國拜登政府1月上台後的首次。而在3月21日，朝鮮亦曾試射兩枚短程巡航導彈，華府官員淡化稱之為「屬低端導彈」，拜登也對記者說：「他們所為掀不起波瀾。」美國智庫「國家利益中心」韓國研究主任卡濟阿尼斯（Harry J. Kazianis）說：「朝鮮這新一次發射導彈，很可能是回應拜登總統對其周日試射的冷淡且近乎嘲弄。就像特朗普任內，金正恩政權禁不得任何他們認為丟臉、貶抑的華府言論。」

韓國首爾梨花女子大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）說：「平壤的挑釁旨在磋商要更多，例如解除資金凍結，遠不是解核。」 高麗大學朝鮮研究名譽教授柳浩烈（Yoo Ho-yeol）表示，周四的發射「標誌平壤開始對華盛頓施加核談判的壓力」，下一步是看中、美的回應。美國國務卿布林肯上周訪韓時促北京利用對平壤的「特殊關係和巨大影響力」。

金正恩今年一月在勞動黨代表大會上表示過，無論誰當上美國總統，朝鮮對美國的立場不會改變；朝鮮將保存核武能力，並將製造一款使用固體燃料，可攜輕型核彈頭兼更精準的新型洲際導彈。不過也有分析推測事關馬來西亞引渡朝鮮人文哲明到美國接受洗錢等指控、安理會的朝鮮人權決議案。此外還有美韓軍演問題。朝鮮勞動黨副部長金與正上周二（16日）曾揚言，任期臨近尾聲的韓國文在寅政府今後將「不得安寧」。

日韓緊急磋商

美軍印太司令部聲明表示，朝鮮此舉突顯出其「非法武器計劃對鄰國和國際社會的威脅」。對於易受短程導彈威脅的盟國日本、韓國，美國鐵定履行捍衛的承諾。美方在監察形勢及與盟友諮商。韓國、日本昨晨均召開緊急國家安全會議磋商應對措施。日本首相菅義偉昨在官邸緊急國家安全保障會議（NSC）後表示「嚴正抗議並強烈譴責」朝鮮所為，指那威脅日本和地區的和平與安全，違反聯合國安理會決議。聯合國安理會決議禁止朝鮮開發、測試任何射程的彈道導彈技術，包括宇航科技用的非戰略武器火箭。

（韓聯社/共同社/彭博社/法新社/紐約時報）