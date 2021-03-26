阿斯利康下調牛津疫苗有效率至76%

預防重症有效率維持100%

阿斯利康周三表示，根據在美國、秘魯和智利所做的臨牀測試，共有32,449名試驗者，最新數據是基於對測試中的190個有症狀案例作分析，比該藥廠早前分析的病例多了49宗，這次有近兩成測試者年齡在65歲以上。數據顯示該疫苗對預防出現病徵的有效率為76%，疫苗在65歲以上人士的有效率為85%，在最新測試分析中，有8名測試者出現重症。相比之下，BioNTech-輝瑞和莫德納研發的疫苗有95%的保護力。

NIAID周二（23日）表示，由該研究院組織、負責獨立監督研究的數據安全監察委員會（DSMB）對牛津疫苗提出質疑，稱其效力資料可能用了「過時的資料」，以致資料或許不完整。阿斯利康周一公布的試驗數據是截至2月17日，按測試者中141宗感染而推算有效性為79%。

阿斯利康表示，將於未來數周提交試驗結果給同行評估，並將向美國食品及藥物管理局（FDA）申請疫苗的使用授權。美國白宮首席防疫顧問福奇早前稱，相信阿斯利康藥廠發放最新修訂的疫苗數據能消除有關疫苗有效率的疑慮。

（路透社/華爾街日報）

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