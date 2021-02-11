印度確診急增 暫停出口牛津疫苗 影響至4月底 世衛COVAX計劃190成員首當其衝

單日逾5萬宗 去年10月後最高

印度昨日新增逾5萬宗確診個案，是去年10月以來單日最高，另有275人死亡。隨着病例急升，再加上總理莫迪內閣本周決定擴大疫苗接種計劃，4月1日起所有45歲以上人士都可接種疫苗，令疫苗需求大增。印度外交部網頁顯示周四起已沒疫苗出口，路透社引述消息報道，印度在疫情穩定之前都不會出口疫苗。BBC引述印度外交部消息稱，出口禁令屬暫時，國內需求要優先解決。

BBC報道，今年1月初以來，SII生產近1.5億劑的牛津疫苗已出口或在國內使用。世界衛生組織有份帶領、旨在確保公平分配新冠疫苗的COVAX機制會採購11億劑SII生產的牛津疫苗和諾瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗，主要提供給中低收入國家。印度至今已出口6050萬劑牛津疫苗，COVAX目前收到1770萬劑，印度禁止牛津疫苗出口將影響COVAX。

英訂購500萬劑未能交付

COVAX的採購和分配合作伙伴聯合國兒童基金會（UNICEF）向路透社表示，他們獲悉在取得更多由SII生產的疫苗出口許可上遇到阻礙，預計在3及4月交付給參與COVAX的低收入經濟體的疫苗將會延誤。SII早前已延遲付運牛津疫苗到巴西、英國、摩洛哥和沙特阿拉伯，英國當局表示已聯絡印度政府，希望取得第二批從SII購買的500萬劑牛津疫苗。

印度1月中展開疫苗接種計劃，醫護及前線員工優先接種，目前僅長者或45歲以上有其他健康狀况人士可接種疫苗。迄今民眾已接種逾5200萬劑疫苗，其中4700萬劑是牛津疫苗，其餘是印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）研發的Covaxin。據Our World In Data截至3月23日統計，印度每100人接種了3.69劑疫苗，接種人數佔整體約13.8億人口的3.1%。

專家憂雙重突變毒株料更易傳染

印度面對病例急升之際，衛生部旗下10間國家實驗室組成的「印度2019冠狀病毒疾病基因組學聯盟」（INSACOG）分析當地病毒樣本時，發現帶有雙重突變的新冠病毒株，即一種同時有兩種突變的病毒株。政府稱，他們分析馬哈拉施特拉邦蒐集到的樣本後，發現帶有E484Q和L452R突變的樣本比例，較去年12月增加。專家指出雙重突變可令病毒避開免疫系統、增加傳染能力。

（路透社/衛報/BBC）

（抗疫新階段）