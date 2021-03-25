Fb「內容審查」指引曝光

允提及公眾人物「死亡恐嚇」

這份Fb去年12月提供給仲裁員的規則逾300頁，當中詳細列明哪些內容是可以接受，哪些屬於越界。Fb以緬甸、中東和北非舉例參考，表示可容許有關表揚「暴力非國家主體」（violent non-state actors）的內容，例如讚揚「伊斯蘭國」（ISIS）這類組織代替了警察維持秩序，有明確提及暴力的內容才會被禁；仲裁員亦可容許討論大規模謀殺（mass murder）成因的內容，即使結論是得出支持的立場。Fb亦訂立有別於多國刑事法例的規定，例如監管對「受規範產品」如大麻和非醫用藥物的討論標準，可能與當局監管有別。

有關指引亦列出涉及攻擊公眾人物內容的處理準則。用戶不可以對另一普通用戶作出死亡恐嚇，但公眾人物的規定則較寬鬆，只要他/她不是被故意針對則沒有違規，例如這類言論只要沒有刻意標註（tag）該公眾人物，就沒有問題。例如可容許「（英國首相）約翰遜應該去死或早就要辭職」這類帖子。至於針對普通用戶的攻擊，Fb會移除旨在貶低或羞辱的內容。

設於美國的反仇恨和極端主義全球項目（GPAHE）組織聯合創辦人兼主席維亞（Wendy Via）認為，如果Fb不了解不同文化，就不應建立秘密規則。

對抗網絡仇恨中心（CCDH）創辦人艾哈邁德（Imran Ahmed）亦對指引內容感驚訝，他以美國國會山莊騷亂為例，指「只要他們（目標人士）不被標註在帖文，煽動針對公職人員的暴力就會獲Fb認可」。

Fb：不容任何表揚暴力內容

Fb發言人回應稱，不容許任何表揚暴力的內容，但強調「暴力非國家主體」都有提供關鍵服務，因此容許表揚有關行為。Fb又指容許用戶對政客及公眾人物作批判討論很重要，但會移除仇恨及嚴重傷害的恐嚇言論。

（衛報）