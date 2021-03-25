緬警搜屋槍殺7歲女童 政變後示威最少已有20童被殺

死者欽明漆（Khin Myo Chit）家人向網媒Myanmar Now稱，事發時死者身處家中，坐在父親膝上，士兵向父親開槍時射中女童。女童的19歲哥哥被捕。軍方拒回應事件。

欽明漆的姊姊向英國廣播公司（BBC）說，周二下午警察踢門入屋，問其父家中是否有外人，父答「沒有」，但警察指他說謊。這時欽明漆跑向父親，警察開槍射中她。

事發後緬甸多地周二晚上繼續有示威衝突，在事發的曼德勒市有路障被縱火，保安部隊四出搜屋，亦有人舉行燭光集會悼念女童。路透社報道，反對派呼籲民眾周三舉行靜默抗議，「不要外出，不要購物，不要工作。所有活動停止，就此一日」。當地社交平台的留言顯示，多家商店計劃關門。

救助兒童會（Save the Children）和緬甸援助政治犯協會（AAPP）表示，自政變以來已有最少20名18歲以下兒童被殺。

援助政治犯協會則指，有最少275人在政變後獲確認被保安部隊殺死，另外有超過2800人被扣留。

路透社報道，數輛載滿獲釋者的巴士昨駛離永盛監獄，據一個法律顧問組織稱，所有獲釋者都是政變以來被捕的示威者，以及部分違反宵禁令外出的人。法新社引述一名監獄高級人員稱，他們共釋放了360男、268女。

素姬庭審再押後

另一方面，被控受賄等罪的緬甸國務資政昂山素姬原本被安排周三再透過視像會議出庭應訊，但當局再押後至4月1日。其律師昨晨表示，由於當局封鎖互聯網，而法院亦沒有無線網絡供應，因此質疑聆訊能否舉行。

（路透社/法新社/BBC）