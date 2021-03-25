朝鮮試射導彈 拜登冷淡對待

美國傳媒周二最先報道朝鮮試射導彈，其後美國官員、韓國政府及軍方證實。韓國聯合參謀本部昨稱，朝鮮周日上午從西部的溫泉郡向西部海域發射兩枚巡航導彈，飛行距離短，政府消息人士稱，朝鮮射的不是彈道導彈，沒有違反聯合國安理會決議。該決議只禁止平壤發射威脅性武器，例如彈道導彈。

分析：韓美爭取朝返談判桌

美國多名官員亦淡化試射，稱只屬低端導彈，完全不像過去平壤用來挑釁華府的彈道導彈，「這是朝鮮正常的演練，測試不同的系統。我們不會對每種測試作回應」。

他們又表示，拜登對與朝鮮對話仍持開放態度，對朝鮮政策檢討幾近完成，白宮國安顧問沙利文下周會與日韓開會討論。拜登周二被問到朝鮮的試射是否挑釁時說：「不，據國防部認為一切如常，他們（朝鮮）所做的沒有什麼新改變。」

專家指出，對於今次試射，朝韓美三方都較低調，有別過去平壤試射後會大事宣布，韓國亦會猛烈抨擊。有評論認為拜登政府上月嘗試與朝鮮接觸未果，為爭取讓朝鮮重回談判桌，韓美雙方決定淡化試射。美韓聯合軍演上周落幕，兩國外長防長「2+2」會談也剛結束，韓聯社引述專家指出，朝鮮在這時試射導彈，是透過低強度的武力示威試探美韓反應。

此外，韓國《中央日報》周二引述政府消息人士報道，朝鮮近期在朝鮮半島西部海域北方界線（NLL）以北的昌麟島上，部署240毫米口徑的改良型多管火箭炮，並在島上建設後勤設施。報道指出，此舉等同撕毁2018年韓朝首腦會談達成的9·19軍事協議，當中內容包括在軍事分界線一帶降低緊張局勢。

（法新社/路透社/韓聯社）