台櫃輪擱淺 蘇伊士塞船

遇強風致偏離航道

2018年建成的「長賜」號屬2萬TEU（20呎標準貨櫃）級別貨輪，在巴拿馬註冊，長400米、闊59米，排水量22萬噸。它載着數百個貨櫃由中國大陸出發，原定前往荷蘭鹿特丹。長榮海運表示，該貨櫃輪於埃及時間周二（23日）上午約8時，從紅海進入蘇伊士運河時疑遇上強風，導致船身偏離航道擱淺。台灣交通部昨表示，「長賜」號因遇到時速近78公里的側風吹至失控擱淺，周二有8艘拖船嘗試將貨櫃輪拖回原航道但不成功，要等待高潮位再嘗試拖行，若仍未能脫困，一般會考慮卸除貨櫃，加速脫困。

在「長賜」號後方的另一艘貨輪「馬基丹佛」號（Maersk Denver）船上有人拍下照片，可見「長賜」號卡在河道動彈不得，岸邊有小型挖土機協助挖除土壤。長榮海運稱，已敦促船東說明事故，並與運河管理局等相關單位合作，盡快協助該船脫困。有貨運業人士指出，由於貨櫃輪造成運河壅塞，長榮後續可能會被罰款。不過依目前來看，貨櫃輪並未沉沒，「相對好處理」。至於對運價、交通影響， 要視乎貨櫃輪卡在運河多久時間。當局已開放舊河道以疏通船隻。

連接地中海和紅海的蘇伊士運河總長約190公里，是歐亞之間最短的水路，亦是全球最繁忙的水道之一，全球一成貿易運輸會經過該處。埃及政府2015年大規模拓寬運河、加深主要河道，為船舶提供一條與之平行、長35公里的航道。

（衛報/中央社/BBC）