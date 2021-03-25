英放軟口風 願共享藥廠免釀國際糾紛

報道指出，歐盟官員近日提到阿斯利康位於荷蘭萊頓生物科學園（Leiden Bio Science Park）的疫苗廠房，該廠房至今仍未獲歐洲藥品局（EMA）審批，因此其疫苗仍未可以分發給歐盟，同時該廠亦沒有向英國輸出疫苗。目前廠內囤積了一批疫苗。作為阿斯利康的出品，英國有權取得疫苗，但報道引述歐盟官員稱，EMA日內就會向工廠發出批文，因此這批疫苗獲准出口的機會甚微。英國對如何解決分歧似有放軟口風，國防大臣華禮仕（Ben Wallace）周日（21日）表示，英國可以與歐盟分享荷蘭廠房的疫苗，甚至可以雙方進一步投資加強產能。

英歐疫苗足夠 未必需增產能

《衛報》引述政府消息人士稱，倫敦政府希望緩和關係，包括就事件展開初步討論，以免情况惡化至國際糾紛層面。荷蘭政府消息人士則指政府不會阻止疫苗出口到英國，但最終決定權在歐盟手中。

不過，報道質疑英國和歐盟是否需要進一步提高疫苗產能。英國現時已有超過四成民眾接種疫苗，進度已甚為理想。至於歐盟，目前有約一成民眾接種，區內尚有約7000萬劑疫苗，預計第二季會再收到3億劑。現在的問題並非是否有足夠疫苗，而是如何安排物流和接種，特別是隨着變種病毒令區內疫情再度惡化，多國將會或已經再度封城，惹來民憤，而大眾的矛頭都直指作為統籌成員國訂購和分發疫苗的歐盟。

分析：歐盟諉過英國 無助解困

英國《每日電訊報》國際商業版編輯埃文斯－普里查德（Ambrose Evans-Pritchard）撰文稱，歐洲將一切問題推向英國身上，並無助於解決歐盟自製的災難。

（綜合報道）

（抗疫新階段）