歐盟提緊急法擴限制疫苗出口 劍指英國

據多間傳媒事先取得的草案文本，法案會針對以法律或其他手段限制疫苗出口到歐盟、或阻礙歐盟取得疫苗原材料的國家，斥這些做法或威脅歐盟的疫苗供應安全。其他可能受限制的出口目的地包括疫苗接種進度領先歐盟、或目前疫情不及歐盟嚴重的國家。歐盟官員向路透社稱，法案可影響所有疫苗生產商，部分接種率高的國家或被剔出疫苗出口監察的豁免名單，如接種進度領先全球的以色列，但強調不代表他們無法取得疫苗，只是不再自動獲得豁免。

官員稱添彈性 非針對特定國

歐洲面臨第三波疫情，但疫苗接種進度落後，截至周一不足一成人口已接種最少一劑疫苗。歐盟指摘阿斯利康將首個季度的疫苗供應量較原本承諾削減一半以上，卻能履行與英國的合約，歐盟至今亦未收到英國生產的牛津疫苗。在2月至3月中，歐盟向33國出口4100萬劑疫苗，其中逾1000萬劑供應英國，主要為BioNTech-輝瑞疫苗，有430萬劑運到加拿大，是第二大出口目的地，130萬劑運到香港，歐盟保留7000萬劑分發27個成員國。英國預料最受法案影響，加拿大等地亦可能面臨出口限制。

歐盟官員強調，法案旨在令歐盟處理與疫苗生產商或他國的糾紛時有最大彈性，並非針對特定企業或國家，又稱歐盟現時如同「世界藥房」，需確保歐洲人獲得應有份額的疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩早前稱，疫苗出口應符合「對等」原則。阿斯利康1月底稱無法向歐盟供應承諾的劑量後，歐盟隨即制定出口授權程序，要求藥廠獲取出口疫苗的許可，若有違對歐盟的合約義務，歐盟有權阻止出口，至今只有意大利動用過這項程序，禁止25萬劑牛津疫苗出口到澳洲，原因是澳洲疫情受控，今次法案則增加歐盟阻止出口的理由。

另外，《金融時報》昨引述歐盟官員報道，歐盟近日在檢查中，在意大利的廠房發現2900萬劑牛津疫苗存庫，若確認並非用於歐盟，準備阻止該批疫苗出口。

（金融時報/紐約時報/路透社/法新社）

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