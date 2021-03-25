美監察員質疑「篤數」 憂阿斯利康損科學信心

阿斯利康在美國的臨牀試驗獲聯邦政府資助，國家衛生研究院（NIH）任命11名專家組成數據安全監察委員會（DSMB），獨立監督試驗。臨牀試驗採取「雙盲」做法，即藥廠、研究人員和受試者都不知道誰接受安慰劑或疫苗，監察委員會則先於藥廠得知有關數據，建議藥廠何時解除「雙盲」並開始分析。阿斯利康周一公開臨牀數據後，委員會同日私底下去信阿斯利康和聯邦官員，稱憂慮該公司「在新聞稿選擇使用已過時且可能造成誤導的數據」，這些數據「對研究最有利，但並非最近期或最完整，這樣的決定會削弱公眾對科學過程的信心」。《紐時》報道指阿斯利康選擇性（cherry-picked）披露有利數據，是為令疫苗數據看來更佳。

有效率或低於藥廠公布

這封信促使NIAID周二凌晨發聲明，質疑阿斯利康使用的數據過時，多名專家指監察員公開對藥廠表達疑慮是罕見做法。

《華郵》報道，試驗截至2月17日的數據顯示疫苗有效率為79%，但專家認為這個數字「不穩定」，因仍有許多可能的個案需要判定，這對有效率的影響或「足以削弱對研究結果的信心」。在後來的會議，截至3月16日的數據顯示有效率為75%，委員會建議向阿斯利康公布這個數字，並強烈建議該公司檢視餘下33宗可能染疫的個案，這或令有效率降至69%。

阿斯利康：48小時內再公布結果

歐洲多國因血栓疑慮一度暫停接種牛津疫苗後，今次數據原被視為該疫苗的好消息。即使考慮最低數值，69%仍高於世衛要求的疫苗有效率最低門檻50%。NIAID總監福奇（Anthony Fauci）稱對信件及當中提到的憂慮感震驚，令該研究院認為有必要作出回應，但他補充聲明並非貶義，措辭「不是要指控任何人」。

阿斯利康周二稱，他們已檢視分析的初步評估，結果與中期分析一致，將立即與委員會交代基於最新數據的分析，並在48小時內再公布結果。

喬治城大學病毒學家拉斯馬森（Angela Rasmussen）形容整件事猶如「大災難」，她本人仍信任牛津疫苗，但憂慮今次事件損害公眾對該疫苗的信心，甚至加劇整體疫苗猶豫的問題。塔夫茨大學傳染病專家邁斯納（H. Cody Meissner）亦指，從未見過疫苗研發商發生這類事件，憂反疫苗社群將以此為依據主張藥廠欺騙大眾。他亦是美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗顧問小組成員，料小組將更謹慎審查牛津疫苗的數據。

（紐約時報/華盛頓郵報/金融時報）

（抗疫新階段）