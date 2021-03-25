美監察員質疑「篤數」 憂阿斯利康損科學信心

【明報專訊】美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）周二（23日）罕有公開表示，藥廠阿斯利康在前一天公布與牛津大學合作研發的新冠疫苗（下稱牛津疫苗）第三期臨牀數據或使用「過時」資料，被質疑是挑選有利的數據。《紐約時報》和《華盛頓郵報》披露獨立監督試驗的委員會周一私底下發給阿斯利康和聯邦官員的信，稱該公司當日公布疫苗有效率為79%，但若納入最近一個月的數據，有效率會稍降至69%至75%，委員會憂慮阿斯利康在新聞稿選用「過時且可能造成誤導的數據」，指這個決定「削弱公眾對科學過程的信心」。阿斯利康周二稱會在48小時內發布更完整結果。
阿斯利康在美國的臨牀試驗獲聯邦政府資助，國家衛生研究院（NIH）任命11名專家組成數據安全監察委員會（DSMB），獨立監督試驗。臨牀試驗採取「雙盲」做法，即藥廠、研究人員和受試者都不知道誰接受安慰劑或疫苗，監察委員會則先於藥廠得知有關數據，建議藥廠何時解除「雙盲」並開始分析。阿斯利康周一公開臨牀數據後，委員會同日私底下去信阿斯利康和聯邦官員，稱憂慮該公司「在新聞稿選擇使用已過時且可能造成誤導的數據」，這些數據「對研究最有利，但並非最近期或最完整，這樣的決定會削弱公眾對科學過程的信心」。《紐時》報道指阿斯利康選擇性（cherry-picked）披露有利數據，是為令疫苗數據看來更佳。
有效率或低於藥廠公布
這封信促使NIAID周二凌晨發聲明，質疑阿斯利康使用的數據過時，多名專家指監察員公開對藥廠表達疑慮是罕見做法。
《華郵》報道，試驗截至2月17日的數據顯示疫苗有效率為79%，但專家認為這個數字「不穩定」，因仍有許多可能的個案需要判定，這對有效率的影響或「足以削弱對研究結果的信心」。在後來的會議，截至3月16日的數據顯示有效率為75%，委員會建議向阿斯利康公布這個數字，並強烈建議該公司檢視餘下33宗可能染疫的個案，這或令有效率降至69%。
阿斯利康：48小時內再公布結果
歐洲多國因血栓疑慮一度暫停接種牛津疫苗後，今次數據原被視為該疫苗的好消息。即使考慮最低數值，69%仍高於世衛要求的疫苗有效率最低門檻50%。NIAID總監福奇（Anthony Fauci）稱對信件及當中提到的憂慮感震驚，令該研究院認為有必要作出回應，但他補充聲明並非貶義，措辭「不是要指控任何人」。
阿斯利康周二稱，他們已檢視分析的初步評估，結果與中期分析一致，將立即與委員會交代基於最新數據的分析，並在48小時內再公布結果。
喬治城大學病毒學家拉斯馬森（Angela Rasmussen）形容整件事猶如「大災難」，她本人仍信任牛津疫苗，但憂慮今次事件損害公眾對該疫苗的信心，甚至加劇整體疫苗猶豫的問題。塔夫茨大學傳染病專家邁斯納（H. Cody Meissner）亦指，從未見過疫苗研發商發生這類事件，憂反疫苗社群將以此為依據主張藥廠欺騙大眾。他亦是美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗顧問小組成員，料小組將更謹慎審查牛津疫苗的數據。