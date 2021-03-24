以色列大選 組閣危機未除

阿拉伯裔聚居地票站空蕩

以色列國會由120名議員組成，由獲過半議席的政黨或政治聯盟組閣。但自2019年4月以來，以國三度大選中頭兩次皆組閣失敗，直至去年5月利庫德集團跟中間派藍白黨合作打破僵局，但雙方始終分歧嚴重，去年12月即再決定重新大選。

這次最受爭議的是，內塔尼亞胡尋求跟一度在以色列政壇被邊緣化或排斥的極右政黨合作，甚至許以一個內閣席位。其合作對象包括由本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）領導的猶太權力黨，本-格維爾支持驅逐對以色列不夠忠誠的阿拉伯人，最近更公然在寓所客廳掛起1994年希伯侖29名巴勒斯坦人被槍殺慘案兇手戈爾茨坦的肖像。但內塔尼亞胡也嘗試許以一個內閣席位來爭取阿拉伯裔選票。

內塔尼亞胡「靠右」惹爭議

藍白黨的岡茨此前一意孤行跟內塔尼亞胡合作，達成輪流掌權的協議，但因此得失其他中間派盟友，藍白黨這次得票或大跌。前財長拉皮德的未來黨有望繼成反對派領軍政黨。

（路透社/紐約時報/以色列時報）