新西蘭多招遏炒樓 助年輕人上車

樓價急升逾兩成 投資成交創新高

新西蘭樓市近年熾熱，全國樓價中位數為78萬紐元（約428萬港元），2月樓價較去年同期急升21.5%，遠超一般人工資增幅，導致很多年輕國民無法「上車」。值得留意的是，投資者佔該月成交接近一半，創下歷來最高紀錄，不少民眾不滿政府無力解決問題。

阿德恩周二宣布一系列措施希望紓緩物業供求問題，並嘗試打擊炒家。新措施包括，自4月1日起單身首次置業者申請政府的住宅物業貸款者年薪上限由8.5萬紐元（約46.8萬港元）增至9.5萬紐元（約52.3萬港元），兩人申請者由13萬紐元（約72萬港元）增至15萬紐元（約83萬港元）。合資格樓價上限也會因應各區樓價平均升幅而上調。另外，要獲得物業增值稅優惠的話，物業轉手期要由5年延長至10年，新建成物業除外，以刺激建屋量。由10月1日起，投資者不可再將於3月27日起購買的物業貸款申請利息扣稅，目前業主亦會在2025至2026財政年度前陸續失去利息扣稅權。當局亦請儲備銀行研究堵塞其他有利投機者的漏洞，並於5月提出可能措施建議。

放寬申請政府貸款年薪上限

阿德恩周二在記者會上說：「新西蘭的住屋危機長期存在，需要時間扭轉。（我們）並沒有靈丹妙藥……（但）採取進一步行動的需要是清晰的。我們的經濟和業主最不需要的是危險的房屋泡沫，但一些指標顯示（市場）正朝該風險前進。」一起公布新措施的財政部長兼副總理羅伯遜（Grant Robertson）說：「房屋泡沫本質上並不穩定，我們不可以讓樓價失控上升導致現時的經濟復蘇受威脅。」

在房屋供應上，當局宣布撥出38億紐元（約209億港元）成立基金，以取得更多土地加速興建住宅，紓緩中短期供應短缺。該國2018年前展開名為「KiwiBuild」的鴻圖大計，打算10年興建10萬間可負擔房屋，但計劃推出後問題多多，包括興建進度嚴重滯後、部分房屋亦建在一手樓需求不大的地區等，到2019年即宣布中止計劃，被視為阿德恩執政上一大敗筆。

新西蘭近1%人口被列為「無家」或「極需要住所」，比例是所有經濟合作與發展組織（OECD）國家中最高，是鄰國澳洲的近兩倍。國際貨幣基金組織（IMF）本月較早時警告，新西蘭樓價上升的情况「無法持續」，並有最終出現大幅調整的風險。儲備銀行早前已收緊按揭審批準則。

（衛報/路透社/彭博社）