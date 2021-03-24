在家工作比特幣挖礦潮 加劇晶片荒

由於新冠疫情期間，不少人足不出户和在家工作，導致對手提電腦及其他家用電子產品的需求急增。另一因素是加密貨幣比特幣熱潮興起，不少人加入「挖礦」（mining）行列，隨着比特幣價格上漲，挖礦收益也隨之上升。

電子產品需求急增

開採單個比特幣的平均成本約5000美元（約3.9萬港元），比特幣的交易價格近期曾突破6萬美元（約47萬港元），豐厚的利潤使上月的挖礦收益達到破紀錄的14億美元，結果「礦工們」（miners）愈來愈多使用電腦和高端晶片。

三星電子聯合首席執行官高東進上周在股東大會警告說：「全球資訊科技業的晶片供求出現嚴重失衡……很難說短缺問題已經100%解決了。」這可能延遲推出新一代Galaxy Note手機，同時引起外界對晶片短缺問題將從汽車製造商蔓延至科技公司的憂慮。

針對晶片短缺問題，美國總統拜登已採取行動，他上月簽署行政命令，下令全面評估供應鏈，包括汽車、手機等產品中使用的半導體、電動汽車中使用的大容量電池以及藥品等，以刺激國內生產。

（華爾街日報/BBC/金融時報）