日汽車晶片廠大火 全球供應雪上加霜

豐田日產本田受影響

瑞薩電子（Renesas）是全球第2大汽車晶片製造商，市場佔有率達兩成，豐田汽車公司（Toyota）、日產汽車（Nissan）和本田汽車（Honda）都是其客戶。出事廠房位於日本茨城縣常陸那珂市，隸屬瑞薩電子的一家子公司，專門生產300毫米晶圓，是該公司最高科技的廠房之一。火警上周五凌晨發生，涉及廠房面積約600平方米，11部晶片生產機受損，火災起因是一台設備過熱起火，火災還污染了一些用作生產半導體的「無塵室」。廠房目前仍在停工，瑞薩電子稱最少需一個月才有可能重啟受損的業務。不過《日經亞洲》報道，可能需3個月才能使產量恢復正常。

該工廠生產的晶片中有三分之二是汽車晶片，目前停工令人憂慮將對未來晶片供應造成影響。瑞薩電子行政總裁柴田英利周日稱，瑞薩電子正設法找其他生產場地彌補損失的產能，但未知是否可行。該公司估算，這次火災造成的損失可能會高達每月1.6億美元（約12.5億港元）。穆迪日本的信用分析師真理子（Mariko Semetko）指出，今次火災可能會抑制今年全球汽車生產的復蘇進度，汽車生產商則表示他們還在評估由此事帶來的影響。火災發生後，三大主要汽車廠商的股價周一均下跌超過3%，瑞薩電子的股價更下挫4.9%。日股昨收市時，瑞薩電子股價上升2.4％；日產上升0.73％，豐田及本田分別下跌0.69％及1.38％。

常陸那珂市上月亦曾發生地震，導致廠房停產數天，庫存減少。瑞薩電子副行政總裁野崎雅彥表示，該公司目前的庫存僅能維持一個月的出貨量。

瑞薩電子庫存僅一個月

今次意外勢令本來已陷入供不應求困境的全球汽車晶片業雪上加霜。德國的奧迪（Audi）、美國的福特汽車（Ford）等汽車製造商今年初已因晶片缺貨而減產。福特汽車上月表示，預計今年第一季度減產量或高達20%，稅前利潤恐損失10億至25億美元（約78億至194億港元），並預計短缺情况會延續半年，部分廠房或要減產。

去年新冠疫情爆發初期，汽車製造商因汽車銷量下滑而削減了零部件訂單，市場在去年底反彈時，便發現很難找到貨源。此外，近期的天氣問題也影響其他汽車生產原料的供應，以美國為例，美國得州在2月因極端寒流和停電導致化工廠停產，影響多款產品所使用的塑膠和其他材料的供應，包括汽車在內。

（BBC/華爾街日報/日經亞洲）