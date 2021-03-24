沙特停戰倡議 也門武裝批乏新意

沙特外相費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）周一在記者會提出這個和平倡議，當中包括在聯合國監督下實現也門境內全面停火、重新開放也門首都薩那國際機場，讓部分國際航班升降，並允許燃料和食物通過荷台達港入口，以及重啟政治談判。目前薩那國際機場由胡塞武裝控制，但該領空由沙特聯軍控制。沙特聯軍亦一直限制貨物經過荷台達港入口，稱胡塞利用該港口從伊朗偷運武器入也門。費薩爾稱，只要胡塞武裝接受，有關建議就可生效。也門政府歡迎沙特的倡議，稱回應了國際社會要求「結束也門人道主義苦難」的呼籲。聯合國秘書長副發言人哈克說，沙特的倡議與聯合國的方向一致。

胡塞促沙特全撤海空封鎖

不過，胡塞批評協議沒新意，遠未達他們的要求。組織指應全面解除薩那機場和荷台達港的封鎖，認為開放機場和海港屬於人道主義權利，不應該成為施壓工具。

沙特這項宣布正值胡塞武裝最近加強攻擊沙特城市及其石油設備，且又受到拜登政府施壓要求結束也門戰事。美國國務卿布林肯周一與費薩爾通電話，討論合作結束也門戰爭。

（金融時報/BBC/路透社）